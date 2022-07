Violenta colisión en el centro de Campana

Fue ayer por la mañana, en el cruce de Las Heras y Jean Jaures. No se reportaron lesionados de gravedad. Una violenta colisión entre dos autos tuvo lugar ayer por la mañana en el cruce de Las Heras y Jean Jaures, donde chocaron un Ford Focus y una Renault Sandero. El Focus terminó con la trompa totalmente deforomada, mientras que por el fuerte impacto, el conductor de la Sandero perdió el control de su vehículo y terminó sobre la vereda, finalizando su trayectoria contra una columna de cemento de Eden. A pesar de las características del siniestro, personal del SAME asistió a los protagonistas en el lugar dado que no presentaban lesiones de gravedad. Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos del Comando de Patrullas.

La Sandero se subió a la vereda y terminó su trayectoria contra una columna de cemento.

#Dato choque de dos vehículos, esta mañana en Jean Jaures y Las Heras. Un Ford Focus y un Renault Sandero, éste último quedó sobre la vereda colisionando con la columna de alumbrado. Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos. SAME estuvo presente a modo preventivo. pic.twitter.com/SOHCCIQSQg — Daniel Trila (@dantrila) July 31, 2022