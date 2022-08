El nuevo entrenador asumió el viernes en reemplazo de "Pacha" Cardozo y hoy debutará en Mendoza, donde el Violeta intentará seguir sumando para escaparle a la zona de descenso. El partido comienza a las 16.00, con arbitraje de Adrián Franklin.

La actualidad de Villa Dálmine no da respiro: el miércoles venció 2-0 a Quilmes como local; el jueves se oficializaron las salidas de Raúl "Pacha" Cardozo y José Horacio Basualdo del club; el viernes se presentó al nuevo DT, José María Martínez; y este domingo enfrentará a Independiente Rivadavia como visitante.

La delegación Violeta arribó ayer a Mendoza, donde el flamante entrenador llevó adelante su segundo entrenamiento al frente del equipo en el predio que prestó Godoy Cruz. Y en ese contexto terminó de decidir la formación que presentará esta tarde, en el partido pautado a las 16.00 horas en el estadio Bautista Gargantini, con arbitraje de Adrián Franklin.

Será uno de los siete cotejos que le dará forma a esta primera jornada de la 27ª fecha de la Primera Nacional. Y para el equipo de nuestra ciudad será la oportunidad de romper la racha negativa que arrastra post victorias en este campeonato: siempre fue superado ampliamente después de un triunfo (1-5 con Gimnasia de Mendoza, 1-3 con Flandria y 0-4 con Deportivo Maipú de Mendoza).

Con ese objetivo, Martínez no planteará grandes retoques a la última formación que utilizó "Pacha" Cardozo. Sí deberá realizar una modificación obligada por la suspensión de Braian Camisassa (cinco amarillas), quien podría ser reemplazado por Nicolás Bertochi o el juvenil Valentín Carlucci (quien todavía no debutó), dado que Laureano Tello y Rafael Sangiovani siguen en proceso de recuperación de sus lesiones (al igual que Ramiro Arias y Juan Pablo Zárate).

A su vez, el entrenador también debe decidir si Fernando Moreyra (quien cumplió su sanción) retorna a la titularidad: en ese caso, el marcador central izquierdo podría ingresar por Gabriel Pusula o Diego Martínez.

Así, la probable alineación de Villa Dálmine esta tarde sería: Alan Sosa; Agustín Solveyra, Facundo Gómez, Pusula o Moreyra, Martínez o Moreyra; Nicolás González, Gino Olguin, Bertochi o Carlucci, Francisco Molina; Ezequiel D´Angelo y Federico Haberkorn.

La nómina de convocados se completa con Francisco Salerno, Agustín Alberione, Valentín Albano, Franco Costantino, Francisco Nouet, Federico Martínez y Nadir Zeinnedin.

De acuerdo al resultado que obtenga hoy y lo que suceda con el resto de los equipos involucrados en la pelea por la permanencia, el Violeta puede llegar a avanzar hasta cuatro posiciones en la tabla o puede caer al fondo de la tabla una vez que finalice esta 27ª fecha.

Por eso, sumar será tan importante para el conjunto campanense. Por lo que es la tabla actualmente, para ratificar la mejora que evidenció ante Quilmes y, también, para darle tranquilidad a Martínez en el inicio de este ciclo (es el cuarto DT que asume en el Violeta en este torneo).

Del otro lado, Independiente Rivadavia viene siendo uno de los conjuntos con más regularidad en las últimas doce fechas del certamen: obtuvo seis victorias, empató cinco encuentros y perdió solamente uno (2-0, el clásico ante Gimnasia). De esa forma llegó a los 38 puntos y se ubica actualmente en el octavo lugar de la tabla de posiciones.

En su última presentación igualó 1-1 contra Belgrano en Córdoba y hoy buscará los tres puntos para tratar de afianzarse en zona de clasificación al Reducido. Y todo indica que saldrá a la cancha con los mismos once que jugaron de arranque ante el Pirata. Es decir: Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Freytes, Emiliano Endrizzi; Sebastián Navarro, Gustavo Turraca; Diego Tonetto, Pablo Palacio, Lucas Ambrogio; y Matías Quiroga.





EL JUVENIL GINO OLGUIN CONTINUARÁ COMO TITULAR EN EL CENTRO DEL CAMPO.





HISTORIAL: NUNCA PUDO GANARLE

Por Gustavo Belsué

Esta tarde, Villa Dálmine sostendrá su décimo enfrentamiento ante Independiente Rivadavia, al que nunca pudo vencer. Hasta el momento, en nueve partidos, padeció cinco derrotas y logró cuatro empates; pudo convertir 3 goles y sufrió 9 en contra.

En Mendoza, el Violeta se presentó en cinco ocasiones: cayó 2 veces y empató las 3 restantes. La última vez que se midieron en tierras cuyanas lo hicieron en el estadio Malvinas Argentinas: fue el sábado 24 de julio de 2021, cuando igualaron 1-1 por la 18ª fecha del Campeonato 2021 de la Primera Nacional con goles de Juan Cruz Franzoni para el campanense y de Félix Banega para Independiente Rivadavia.

TODA LA PROGRAMACIÓN

La 27ª fecha de la Primera Nacional comenzará hoy y finalizará el martes. Y tendrá la siguiente programación:

-Domingo: Brown de Adrogué vs Atlanta (13.40), Sacachispas vs Gümes (15.00), Deportivo Maipú vs Gimnasia de Jujuy (15.30), Chacarita vs Estudiantes de Buenos Aires (15.40), Quilmes vs Almirante Brown (15.40), Agropecuario vs Gimnasia de Mendoza (16.00) e Independiente Rivadavia vs Villa Dálmine (16.00).

-Lunes: Guillermo Brown vs Santamarina (15.00), Tristán Suárez vs San Telmo (15.00), Nueva Chicago vs Flandria (15.00), Almagro vs Temperley (15.00), Mitre vs Deportivo Riestra (16.00), Alvarado vs Deportivo Morón (19.00), Ferro vs Belgrano (19.35), San Martín de Tucumán vs Chaco For Ever (21.00) e Instituto vs All Boys (21.40).

-Martes: Estudiantes de Río Cuarto vs Deportivo Madryn (15.35) y Defensores de Belgrano vs San Martín de San Juan (21.10).