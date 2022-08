La CUCeI participó en la presentación del Programa Fomentar Empleo

El presidente de la Cámara Unión de Comercio e Industria, Octavio Lagar, participó de la presentación del programa que incluye "una serie de incentivos" para las empresas donde el Estado nacional subsidiará la remuneración de cada persona contratada - hasta $25.000 por mes - como parte del pago del salario y dispondrá reducciones de hasta el 95% en las contribuciones patronales para las pequeñas y medianas empresas durante 12 meses.

En las instalaciones del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Seccional Campana se realizó ayer el lanzamiento del programa "Fomentar Empleo", que organiza el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estuvo presentado por Gerardo Giron (Subsecretario de Articulación Territorial del Ministerio de Trabajo) y participaron también el Secretario General de Asimra, Carlos Gutiérrez y Alexis Velázquez, Secretario General del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Seccional Campana. Fomentar Empleo reúne los incentivos y beneficios destinados a empleadores y empleadoras que entrenan y/o contratan a personas desocupadas participantes de programas educativos, de formación profesional o intermediación laboral del Estado nacional.

En el caso de contratar a trabajadores o trabajadoras, además del incentivo económico, las empresas acceden al beneficio de Reducción Transitoria de Contribuciones Patronales del sector privado.

El presidente de la Cámara Unión de Comercio e Industria (CUCEI), Octavio Nicolás Lagar, señaló que "Estos nuevos programas como el "Fomentar Empleo", por mencionar algunos de los que está lanzando el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, tienen una gran importancia, es ir transformando los planes sociales en trabajo en blanco y a la vez generar incentivos económicos para las empresas. Estamos convencidos de que producción y trabajo deben desarrollarse de forma conjunta". En el sitio web oficial del Ministerio de Trabajo explica que las empresas beneficiarias recibirán aportes del Estado nacional -hasta $25.000 por mes durante 12 meses- como parte del pago del salario de cada persona contratada.

Además, quienes contraten a mujeres de 25 a 59 años, travestis, transexuales, transgéneros o personas con discapacidad tendrán una reducción del 95% de las contribuciones patronales durante 12 meses, contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral.

De la misma manera, recibirán una reducción del 90% para el caso de contratar a varones de 45 a 64 años. Hay prestaciones que forman parte del Fomentar Empleo que son remuneradas,en los cursos de formación profesional o en los de orientación laboral, la persona recibe $15.000 por mes, con un tope de seis liquidaciones por año.

En los programas de entrenamiento para el trabajo, que son prácticas laborales en empresas por hasta seis meses, se paga hasta $23.000. Podrán realizar la gestión de estos beneficios a través de www.portalempleo.gob.ar.

Una vez registradas en el portal, deberán generar una oferta de entrenamiento y seleccionar a una trabajadora o un trabajador que cumpla con el perfil requerido. Los empleadores que se registren en el Portal Empleo podrán acceder a los siguientes servicios y beneficios: Cargar una oferta laboral, Cargar una oferta de Entrenamiento para el Trabajo, Cargar una oferta y acceder al beneficio del Programa de Inserción Laboral (PIL), Seleccionar candidatos/as de manera autogestionada, Acceder a las reducciones patronales de hasta el 95% en mujeres y trans y del 90% en hombres según Decreto 493/2021 y Acceder al aporte No Reembolsable (ANR) en el marco del Programa Te Sumo. Finalmente Octavio "Chiche " Lagar destacó "Nos encontramos con empresarios que quieren dar trabajo y no pueden encontrar los postulantes que requieren, y con trabajadores que quieren trabajar pero no lo encuentran. Esto quizás sucede por falta de capacitación.

Por eso adherimos a estos programas, que generan capacitación e inserción laboral. Desde la Cámara que presido, vamos a trabajar junto a la Comisión Directiva para fomentar estos programas que promueven la inserción del empleo formal en el sector privado a través de subsidios al salario y reducción de contribuciones"