Operadores proyectan una devaluación de hasta 30% y un dólar oficial a $170 en octubre

Expectantes por los primeros anuncios de Sergio Massa como superministro, los importadores pactan en futuros para cubrirse de una suba del dólar. Operadores que negocian en el mercado de dólar futuro suscriben contratos que incluyen una devaluación del peso del 20% para septiembre, con un dólar a $160. Mientras miran con lupa los primeros pasos como superministro que comenzará a dar Sergio Massa desde la semana próxima -jurará el miércoles pero ya está trabajando- los contratos pactados a futuro incluyen una apreciación del dólar en niveles del 20%. Los importadores pactan en futuros para cubrirse de una suba del dólar y garantizarse divisas. En el último día de operaciones de julio -con el nuevo Gabinete prácticamente diseñado- se dispararon las operaciones de dólar futuro. Hay contratos a diferentes plazos que van desde agosto de 2022 a junio de 2023, por unos 5.200 millones de dólares. Y el interés abierto -posiciones no cerradas- alcanzó los 9.100 millones de dólares, cuando hace diez días era de 7.700 millones. Muchos contratos que vencieron en julio se renovaron -rollover- en agosto. En esta posición más corta es donde interviene el Banco Central, al que le corresponden contratos por unos 5.000 millones de dólares. Por eso la devaluación no es esperada por el mercado para agosto, donde casi exclusivamente opera el Central, con un dólar a $131 muy cerca del mayorista. Sin embargo los contratos de septiembre, por ejemplo, ya operan en $160, mientras que para octubre se pactan a $172 y noviembre $184. Es decir, los agentes económicos esperan que Massa aplique una devaluación que se ubicaría entre el 20% y el 30%. Desde el Banco Central apuestan a que no haya una devaluación brusca, como ya lo señaló su presidente, Miguel Pesce. Por ahora logró mantener ajustes graduales del tipo de cambio, mes tras mes. Pero las dudas sobre esa estrategia van en aumento, sobre todo luego de trascender que las reservas netas del Central alcanzarían para el pago de importaciones hasta mediados de agosto, por lo que será clave la liquidación de divisas que se logre por parte del sector agropecuario.

