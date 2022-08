Contacto en Twitter / Telegram / Facebook / Instagram: @MarioTrila

Último momento: país adicto de inflación, inoperancia y populismo sufre severa obstrucción de arteria presidencial y es derivado a terapia intensiva para la colocación de un bypass. Aún no sabemos, podríamos estar en presencia de la serie propiamente dicha, o de la precuela: La reina Cristina Elisabet Fernández de Kirchner acaba de designar a un nuevo "primer ministro", Sergio Tomás Massa, para sortear a través de una colectora al presidente Alberto Ángel Fernández, alias "Argentina Presidencia". Una severa obstrucción crónica mantenía en vilo a una República enferma, devenida en republiqueta bananera y monárquica. Finalmente la Reina ha aceptado el diagnóstico y firmado la internación para su tratamiento. Tras intensos días de estudio, el diagnóstico fue contundente: obstrucción de la arteria presidencial, derivación a terapia intensiva y colocación de un bypass para canalizar la presidencia por otra vía, más joven, extraída de otro poder del Estado. Así las cosas, la republiqueta se encuentra actualmente en plena operación de bypass presidencial. Mientras tanto los cirujanos e instrumentadores siguen jugando y colocando nombres a las distintas partes: llamaron "Beto" a la parte obstruída, "panqueque" a la parte nueva de bypass, al corazón le llamaron "economía" y a la cabeza le llamaron "multiprocesada". Eso último no lo entendí... Hablemos en serio. Como he mencionado en notas anteriores, estamos en presencia de un mal Gobierno, que desprecia a las instituciones de la República y carece de buenas prácticas en el ejercicio del poder. No es ninguna novedad que la Argentina vive en un estado permanente de supervivencia, como si de una villa copada por los narcos se tratase. El kirchnerismo en el poder es una mafia que trabaja para si misma, y para sus "amigos", adeptos o "soldaditos" de la militancia, con el objetivo de mantenerse en el poder, a como dé lugar. Usted no puede esperar nada bueno de un poder mafioso. La facción que hoy gobierna la Argentina ha regresado al poder en 2019, a través de los votos pero como resultado de haber ejercido el populismo entre 2005 y 2015; década durante la cual se aprovecharon de las necesidades de muchas personas para transformarlas en dependientes funcionales, a través de dádivas implementadas vilmente mediante innumerables leyes y estrategias populistas. Una mafia cuya cabeza viciosa de poder, no conforme con su "década ganada" de saqueo, necesita garantizar la total impunidad de su persona y la de sus hijos, en la Justicia. Ante semejantes circunstancias de incertidumbre, en especial ante un Gobierno inepto, nunca faltan los desubicados que apuntan a la oposición demandando "diálogo", consenso y demás instrumentos políticos comunes en países normales. El problema es cualitativo: la Argentina padece una mafia gobernante, que descree de las buenas prácticas en el poder y abusa del mismo para su propio beneficio. Mientras exista un Gobierno pre-constitucional y anti-liberal como es el kirchnerismo, no habrá paz, consenso político, ni prosperidad. No puede haber concordia ni consenso en un sentido ético y moral con quienes desprecian los valores; cualquier consenso con un Gobierno mafioso siempre será perjudicial para los individuos privados de poder. En éste río revuelto, quienes alientan a "sentarse a negociar" pretenden que los racionales, éticos y productivos negocien de par a par con los adictos, ladrones y mafiosos apostados en el poder; pactando entre todos una "salida". Tales personas se denominan "apaciguadores": tienen muy buenas intenciones, pero son presa de una baja calidad de principios. Ante su necesidad de avanzar pierden toda noción de la objetividad, ética y justicia; son relativistas. Se vuelven pragmáticos, dando cabida a los malos al colocar a todos a una misma altura, degradando los valores. Porque como dijo Ayn Rand: "En cualquier concesión entre comida y veneno, es sólo la muerte la que puede ganar. En cualquier concesión entre el bien y el mal, es sólo el mal el que puede beneficiarse". Existe un antídoto para el apaciguamiento, el relativismo moral y el subjetivismo ético: se trata de la integridad. Según Ayn Rand: "La integridad no consiste en lealtad a los caprichos subjetivos de uno, sino lealtad a principios racionales". Cuando se habla de personas "sanas" en la política, se trata básicamente de personas racionales, predecibles en el sentido ético y moral, que no rifan sus principios alegremente de un día para el otro según la conveniencia circunstancial y sin explicaciones racionales. Volviendo a la realidad de la Argentina y considerando los cambios políticos en ciernes: el señor Sergio Massa no ha demostrado demasiada integridad en el pasado. Las redes sociales han sido devastadoras, mostrando gran cantidad de material audiovisual y memes de todo tipo que evidencian una personalidad amoral y contradictoria. Por último, ante tanta incertidumbre y confusión es indispensable volver a las fuentes: la Argentina sólo tendrá futuro cuando todos los partidos políticos, en especial los gobernantes, regresen a las ideas de la libertad enmarcadas en el legado de Juan Bautista Alberdi y en la Constitución de 1853; recordando que en una República no deberían existir privilegios ni privilegiados, sino una total e inexcusable igualdad ante la ley.