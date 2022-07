Muchas veces ante una situación determinada del país, o del mundo, o personales, vemos actitudes que nos hacen presumir, y hasta casi ver el final de la película, y más sabiendo la historia, (que algunos eligen ignorar, no estudiar, ni preguntarle a los abuelos) esto, nos hace pensar, si no estamos condenados a repetirla, ante la falta de visión de mediano y largo plazo, pero la negación, y la adulteración de la realidad, y de la historia, son el argumento, o las excusas favoritas de la ignorancia, y así nunca se nos ocurre, ni se nos ocurrirá, "cambiar antes de chocar". Durante los dos días previos al choque con un iceberg, el Titanic recibió un total de siete advertencias sobre la presencia de hielo. Todas desoídas, y solo a último momento ante la vista de un vigía se tomó la decisión de torcer el timón, pero un buque de ese tamaño no puede doblar rápido, requiere tiempo, todo el tiempo que se tuvo antes y que en ese momento no se tenía. "Ni siquiera Dios podrá hundir el Titanic", era la fanfarronería y altanería del capitán y de quienes pusieron su confianza en un barco construido por hombres. También hoy tenemos la fatal tendencia de ser excesivamente orgullosos, y guiarnos por nuestros propios razonamientos, y sin tener en cuenta a Dios. Aunque el Titanic chocó con un iceberg, la tripulación y los pasajeros confiaban en que ese "pequeño" trozo de hielo, no podía hacerles mucho daño. Nosotros también nos engañamos con respecto a los mandamientos de Dios, pensando que el pecado es poca cosa, que es algo pequeño, y que no tiene consecuencias en el presente, y menos en el futuro. No queriendo saber de estas cosas (leyendo La Biblia) o pretender ignorarlas ex.profeso, como si esto fuera un atenuante. Pero Dios dice en Su Palabra: (Rom. 1:19-20) "Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa". La decisión que tomes ahora, "de cambiar, antes de chocar", determinará tu presente inmediato, para ti, y para tu familia, tu estudio, tu trabajo, y tu destino futuro, que no sabemos cómo y cuándo será, pero que seguro será, pues es una ley de Dios (como la gravedad), pareja para todos y sin fecha, para que no especulemos. Dios nos dice a cada uno de nosotros, (Romanos 12:2) "No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta". Dios ha provisto para ti un Salvavidas perfecto, ese es Jesús. Aférrate a Él. Ábrele tu corazón. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida, y produzca ese cambio. Dijo Jesús: (Mateo 11:28-30) "Vengan a mí todos los que están trabajados, cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana". ¿Quieres saber más de Jesús, el que puede ayudarte a cambiar, antes de chocar? ¡Búscalo!, y/o contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! Luis Rodas Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 03489.427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar