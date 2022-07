8 cosas que no sabías del cerebro

El Cerebro es un órgano que tiene más funciones de las que te imaginas. No podríamos vivir sin él. Es el origen de todo, pensamientos, sentimientos, decisiones y de las funciones más básicas que nos hacen ser humanos, por eso debemos apreciar todo lo que hace este órgano en nuestra vida. Con tal motivo la Mtra. Atziri Arroyo Ruiz, Profesora de la Facultad de Psicología de la universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), nos da 8 datos que no sabíamos de él. Pesa entre 1.2 y 1.4 kilogramos; está conformado por grasa y agua; sin embargo, consume más del 20% de la energía que requerimos al día. Consume 20% del oxígeno que respiramos y la mayoría de nuestra sangre pasa por él. Contrario a lo que se cree, diariamente el cerebro desecha de 5 mil a 10 mil neuronas, las cuales se regeneran. Es el órgano que más neuronas tiene. Estudios recientes han descubierto que tenemos neuronas en otras partes del cuerpo, como el páncreas, intestinos y hasta en el corazón. Sin embargo, el cerebro es el que más tiene, un adulto promedio cuenta con más de 86 mil millones de neuronas, mientras que los niños nacen con 100 mil millones de neuronas. Para tener un cerebro sano, se necesita de alimentación sana, buen sueño y actitud positiva, la fe y la risa, son elementos que lo ayudan a mantenerse "joven". El sodio y alcohol en exceso son los peores enemigos del cerebro, lo envejecen y podrían causarle enfermedades degenerativas. Este órgano no es una computadora, como se nos ha hecho creer; el cerebro guarda información de diversas maneras, "puede ser programado", pero éste aprende, toma decisiones y otras acciones a través de las emociones que se transforman en recuerdos. Es un "sistema" vivo, moldeable y flexible, cambiante a los estímulos externos e internos, a diferencia de una computadora, que no cambia ni aprende sin la operatividad de un usuario. Uno de los neuromitos más comunes es que al estar dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo, cada uno de estos se encarga de una función, estudios recientes han demostrado que no es así. El cerebro usa cada gramo de su masa y ambos hemisferios trabajan en conjunto 24 horas, 7 días de la semana, 365 días al año para nosotros y nuestra supervivencia.