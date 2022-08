El Defe venció 1-0 a San Luciano y logró su octava victoria consecutiva en el Torneo Apertura. La Josefa, que obtuvo los puntos por la no presentación de Desamparados, todavía tiene una mínima chance. También ganaron Albizola, Del Pino y San Felipe. Este sábado se disputó la octava fecha del Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Campanense de Fútbol. Y Defensores de La Esperanza se mantuvo en la senda ganadora: superó 1-0 a San Luciano y logró su octava victoria en ocho presentaciones. De esta manera, gracias al gol de Joel Cerrudo (ocho conquistas en el certamen) llegó a los 24 puntos y quedó a un paso de coronarse campeón de este Torneo Apertura. Y pudo haber festejado ayer incluso, pero La Josefa sumó los tres puntos por la no presentación de Desamparados. Así, todavía mantiene una mínima chance de desbancar al Verdinegro de la cima (la diferencia es de ocho puntos y quedan nueve en juego). La tercera posición tiene ahora nuevo dueño: Albizola superó 1-0 a El Junior con tanto de Nicolás Rodríguez y alcanzó las 13 unidades. Mientras el cuarto puesto es ahora compartido por tres equipos: Barrio Lubo, Deportivo San Felipe y Villanueva. Barrio Lubo igualó 1-1 con Leones Azules (tantos de Luciano Bucci y Jonatan Romero, respectivamente) y es el que cuenta con mejor diferencia de gol a favor. San Felipe derrotó 4-2 a Otamendi con un póker de goles de Nicolás Oroná y alcanzó su cuarta victoria en este Torneo Apertura (en cambio, Otamendi cayó después de dos triunfos). Y Villanueva se mantuvo con 12 unidades luego de caer 4-2 ante Del Pino. Para el ganador convirtieron Facundo Ferulano (2), Tomás Fumeau y Fernando Pisurnia, mientras Lucas Flores y Jonatan Salvo lo hicieron para Villanueva. PRÓXIMA FECHA Por la novena fecha del certamen, el próximo fin de semana, Defensores de La Esperanza buscará el triunfo que lo corone campeón frente a Albizola. Los demás encuentros serán: La Josefa vs Leones Azules, Otamendi vs El Junior, Del Pino vs Deportivo San Felipe, Barrio Lubo vs Villanueva y San Luciano vs Desamparados.

