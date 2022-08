Breves: Deportivas

ATLÉTICO NO AFLOJA Anoche, en la continuidad de la 11ª fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional, Atlético Tucumán venció 2-0 como local a Newells y no solo mantuvo su invicto, sino que se afirmó en lo más alto de la tabla de posiciones. Ahora suma 25 puntos y sacó cuatro unidades de ventaja. Es que Argentinos Juniors cayó 1-0 como local ante San Lorenzo (sin minutos del campanense Nicolás Blandi), que se impuso con un gol de Andrés Vombergar en el epílogo del encuentro. Por eso, el nuevo escolta del Decano tucumano es Gimnasia de La Plata (21 puntos), que anoche le ganó 1-0 como visitante a Huracán. En tanto, en el otro encuentro disputado ayer, Estudiantes de La Plata y Banfield igualaron sin goles.



BOCA, RIVER Y EL RESTO Este domingo continuará la 11ª fecha, en una jornada que tendrá las presentaciones de Boca y River. El Xeneize visitará a Patronato desde las 18.00, mientras el Millonario será local ante Sarmiento a partir de las 20.30. Además jugarán: Platense vs Barracas Central (13.00), Lanús vs Aldosivi (13.00) y Racing Club vs Tigre (15.30). En tanto, mañana lunes se enfrentarán: Rosario Central vs Central Córdoba (19.00), Defensa y Justicia vs Arsenal (19.00) y Colón vs Independiente (21.30). EL PRIMERO DE JULIÁN Ayer, Liverpool se consagró campeón de la Community Shield Cup al vencer 3-1 al Manchester City. En este encuentro, Julián Álvarez hizo su debut oficial en el equipo que dirige Pep Guardiola (ingresó a los 12 del ST) y, además, anotó su primer tanto: a los 25 del ST marcó el transitorio 1-1. COLE SIGUE FIRME Por la octava fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana, Colegiales derrotó ayer 4-2 como local a Ituzaingó y se mantuvo como único líder del certamen. Los demás resultados de la jornada fueron: Defensores Unidos 0-1 Deportivo Armenio, Deportivo Merlo 0-0 Fénix, Acassuso 0-0 Los Andes, Argentino de Quilmes 0-1 Comunicaciones, J.J. Urquiza 0-1 Cañuela y Talleres (RE) 2-1 San Miguel. Hoy se completa la fecha con Villa San Carlos vs Dock Sud. SEGUNDA DE YUPANQUI En la segunda fecha del Torneo Clausura de la Primera D se destacó el triunfo de Yupanqui, que venció 4-2 a Juventud Unida y se convirtió en el único líder del certamen con 6 unidades. Los demás resultados de ayer fueron: Sportivo Barracas 4-0 Central Ballester, Muñiz 3-0 Centro Español y Deportivo Paraguayo 0-1 Mercedes. BRASIL CAMPEÓN Con gol de Debinha, de penal (a los 39 minutos del primer tiempo), Brasil le ganó ayer 1-0 a Colombia y se consagró campeón de la Copa América Femenina que se disputó en el país cafetero. HEIN: FIN DE GIRA La nadadora campanense Agostina Hein (14 años) cerró ayer su participación en el Campeonato Absoluto de Portugal con la prueba de 800 metros libres. La joven de nuestra ciudad registró un tiempo de 9m00s19 y se ubicó en el cuarto lugar, justo por detrás de la cordobesa Malena Santillán (también categoría 2008), que frenó el cronómetro en 8m52s16. De esta manera, además, las dos nadadoras y el resto de la Selección Juvenil de Natación cerraron la gira europea que realizaron por España y Portugal como parte de su preparación para el Campeonato Mundial Junior que se desarrollará del 30 de agosto al 4 de septiembre en Lima (Perú).