Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 31/jul/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 31/jul/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera C:

Puerto Nuevo consiguió un triunfazo ante Sportivo Italiano y salió de zona de descenso Primera Nacional:

Villa Dálmine visita a Independiente Rivadavía en la presentación de José María Martínez como DT Liga Campanense:

La Esperanza volvió a ganar y quedó a un paso de la consagración Puerto Nuevo:

Desilvestri destacó ”la madurez” del equipo Automovilismo:

Rincón Tuerca Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Automovilismo:

Rincón Tuerca











rincontuerca@ubbi.com TURISMO NACIONAL: La categoria mas federal del país durante este fin de semana está desarrollando otra carrera del presente campeonato con sus dos clases y otro parque importante de máquinas. Televisa desde las 11 hs la TV Publica desde el autódromo de Santiago del Estero. DECIDIR: En esta categoria está participando el piloto local Pablo Villaberde en la clase dos que en esta carrera no será de la partida dado que sus sponsors decidió cambiar del equipo y se trabaja para la próxima en San Nicolas. NUEVO: Este cambio de Villaberde tras no encontrar los resultados deseados y desde la próxima estará bajo la estructura del equipo PCD Sport de Javier Ducio donde utilizará un nuevo auto de la línea Nissan March radicado en la ciudad de Mar del Plata la atención de dicho auto. FORMULA CITROEN: La monomarca llega al autódromo de La Plata para realizar otra carrera del campeonato durante este fin de semana con su habitual parque de autos. ROTURA: El representante de Lima Gaston Browns viene de correr en la Clase Tres con el Chevrolet donde clasificó décimo primero, quedó sexto en la serie para en la final quedar vigésimo tras una rotura que lo atrasó. PENSAR: Todo hace pensar que por las conversaciones realizadas el motorista Ruben Alfonso vuelve a la actividad en un auto para la Categoria GT900 de Ivan Gonzalez el piloto zarateño que viene participando desde el año pasado en la misma. EXPLAYARSE: En reciente nota televisiva se lo pudo ver a Gustavo Gonzalez navegante , explayarse en una manera muy particular donde no se guardo de nada tras la carrera de Tandil desarrollada por la categoria Cap 360 y contó todo que sorprendió a quienes vieron su monólogo e hizo recordar al inolvidable Pinti. Lo tenian a Tato? PROVOCAR: Parece que el auto se terminó de manera muy bien y listo para correr pero el tema es que ahora los presupuestos no están de la manera que se necesita y lamentablemente no podrán arrancar el campeonato provocando una angustia para todo el equipo. Por el momento sigue en la dulce espera. TOPE RACE: La categoria llega este fin de semana al autódromo de Rafaela para encarar otra carrera del torneo donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. LLEGAR: Finalmente el equipo tomó la determinación de sumarse a la Clase Tres de Alma tras bajarse de un TC 1100 y corrió en el autódromo capitalino donde Ignacio Lopez clasificó décimo cuarto, la serie lo encontró décimo primero y en la final llegó séptimo. EMPEZAR: Parece que va llegando el momento de Valentino Dominguez que espera su día para empezar a correr en karting dentro de la categoria Kart Plus donde su papá Leonardo ya comenzó a tomar la decisión mas esperada por su hijo y por el abuelo José que esperan esta posibilidad. Se viene la tercera generación de Foquitas! FORMULA CINCO: Llegan a La Plata para realizar otra carrera este fin de semana del presente campeonato donde desde las 10 hs arrancan con su propuesta. CUARTO: Nueva carrera para Victor Gonzalez en la Clase TC 1100 realizada en el Galvez donde clasificó octavo, la serie lo encontró quinto y en la final llegó cuarto con la motorización de Enrique Bustos y el chasis a cargo del propio piloto. VOLVER: No muchos saben que hay una intención de Adrian Chiorazzo de volver a correr como en su momento y lo estaría haciendo desde arriba de un karting para llegar a sumarse a la categoria del centro donde suele ir a ver y el hombre se tiene mucha fe. TC BONAERENSE: La categoria llega al autódromo de La Plata para desarrollar otra carrera del campeonato. Desde las 10 hs comienza con su espectáculo. PARTICIPAR: En esta categoría está participando el piloto local Juan Pablo Galliano en la Clase A con su Cupecita Chevrolet que atiende en su taller en esta temporada con esta carrera muy particular dado que los pilotos no tendrán que abonar la inscripción para participar. Esta buena esa che!! TOPE RACE JUNIORS: Nueva presentación de la categoria este fin de semana en el autódromo de Rafaela para realizar otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de Carburando. ENCONTRAR: La presentación de Gastón Fernandez en la Clase TC 1100 de Alma en el autódromo porteño donde la clasificación lo encontró sexto, la serie tercero y la final lo termino décimo segundo con un problema que lo complicó. CICLOMOTORES: La categoria llega este fin de semana al autódromo de San Andres de Giles para realizar otra carrera del campeonato para todas sus clases donde arrancan desde las 10 hs con su espectáculo. LOCALES: En esta carrera participan los pilotos locales Fausto Ciaponi, Lisandro Acosta y Joel Becherucci que vienen participando en la Clase 55 cc donde los tres piloto tienen la posibilidad de buscar el campeonato cuando aun faltan seis carreras. FORMULA UNO: La categoria mas importante del mundo desarrolla este fin de semana nueva carrera del campeonato con el Gran Premio de Hungría donde televisa Espen. DEBUT: Era el debut de Leonel Vela en el automovilismo y en el autódromo porteño llego ese fin de semana donde corrió en la Clase TC 1600 donde clasificó décimo sexto en la serie décimo segundo y en la final alcanzó el puesto décimo con la preparación del auto en el taller de Los Crottos en la ciudad de Campana. EXPLICO: En nota televisiva realizada en estos dias Marcelo Lopez explicó su presente con el automovilismo donde dejo en claro que se abocó a los autos y que en el tema de los karting realizó un parate hasta nuevo aviso sin dejar pensar en volver en algun momento. TC REGIONAL: La categoria está visitando durante este fin de semana el autódromo platense para desarrollar otra carrera del calendario con sus dos clases GTA y GTB donde desde las las 9 hs comienzan con su espectáculo. FEDENOR: Parece ser que el tano Adriano Zarantonello se volverá hasta fin de año a correr en el auto que tenia armado para la categoria clase TC 1600 que corre bajo la fiscalizacion de Fedenor donde recorre los autódromos de Arrecifes Baradero y Colon en la provincia de Buenos Aires. ENCAMINADO: Lo concreto que Don Adriano tiene todo encaminado con su equipo que preside Tursa y ya esta plantenado el Fiat Uno con la empresa Kas que maneja la parte de la publicidad y confirmo que el ocho de agosto estará corriendo en Arrecifes próxima fecha de la categoria. Mira vos! HIJO: En cuando a su hijo Agostino el pibe continuará corriendo en karting en la categoria Kart Plus donde viene de hacer un podio y la intención del peluquero es el próximo año correr el auto de su padre para continuar avanzando. Vio, cosas de los Zarantonello. REUNION: Los pilotos de la clase chasis del TC Regional mantuvieron una reunión con dos dirigentes que presidió el presidente Carlos Gonzalez donde los muchachos explicaron su situación basada en encontrar una mejor paridad entre los vehículos dado que al entender de ellos es muy dificil poder realizar carreras no teniendo posibilidades de estar en la punta de la misma. CONFIRMADO: Además se hablo del tema reglamento y de las cubiertas pero parece que no se llegó al acuerdo deseado y los muchachos no salieron de allí muy conformes dejando saber que lo único confirmado es que corren el próximo 21 de agosto en el autódromo de Gualeguaychú. Que no cunda el pánico! CUARTO: El piloto local Gaston Fernandez viene participando en esta clase del Regional con un Chevrolet que se atiende en parte en su taller donde cuenta con la motorización de Lizalce y el chasis a cargo de la familia Pierci en una temporada que lo tiene cuarto en el campeonato y con posibilidades de pelear para seguir bajando un dígito para el próximo año, con su equipo que lo conforman papá Ruben, Don Leon y Aracelli que maneja la prensa de esta estructura. TOPE RACE SERIES: Visitan el autódromo de Rafaela en la búsqueda de concretar otra carrera del presente campeonato donde este fin de semana la carrera es televisiva por Canal 13 a través del programa Carburando. CONCRETAR: La idea de Julieta Gelvez que representa a la ciudad de Zárate es poder correr en esta categoria como lo realizó en su momento pero el tema económico no permite concretar esta posibilidad. EXCLUIDO: En la última carrera de Alma en el autódromo de Capital Federal el TC 1100 de José Luis Iglesias fue parte de la misma de la mano del piloto Orion que clasificó noveno luego en la serie quedó décimo para en la final terminar décimo tercero pero el comisario deportivo lo excluyó de la carrera por todos los toques que tuvo en su presentación. PROCAR: Los dirigentes de la categoria confirmaron su próxima fecha el venidero fin de semana una vez mas en el autódromo porteño con sus tres clases. VICTORIA: Viene de correr en la ciudad de Tandil con su camioneta en la categoria Cap 360 donde Enzo Valle repitió otra buena performance con otra victoria que lo pone de cara a pelear el campeonato ante el buen momento está atravesando con dos primeros lugares y un segundo puesto como para ilusionarse. CAJA: No le fue bien a su compañero de equipo con la otra camioneta dado que Juan Santillán rompieron la caja y no hubo forma de repararla y lamentablemente se quedó sin posibilidad de participar en esta carrera en Tandil. RETOMAR: SE sigue trabajando a pleno en el Jeep de Iñaki en su taller de cara a poder retomar la actividad donde el representante local venía teniendo buenas actuaciones y ahora se busca encontrar esa competitiva lo caracterizó. Y papá Javier que dirá? CONTENTOS: Ambos vienen de ganar en la clase para mayores de cuarenta en la categoria Pako donde hubo dos finales y una la ganó Gabriel De Lucca y la otra fue para Juan Carlos Suarez lo que se los vio muy contentos. SUMAR: Los chasis del TC Regional vienen de presentarse en el autódromo de La Plata y allí estuvo participando Gaston Fernandez que con el Chevrolet clasificó séptimo . La serie apareció cuarto para repetir puesto también con un cuarto en la final sumando puntos para el presente campeonato. ALCANZAR: El TC 2000 viene de correr en el autódromo de Rafaela por otra carrera del campeonato donde participó Matias Milla que a la hora de clasificar se ubicó primero para en el sprint terminó noveno y ya en la final alcanzó el puesto quinto con el equipo Renault. VIAJE: En estos días ya sale de viaje a Francia para desarrollar la tercera fecha del campeonato mundial de karting donde el pibe local Santino Panetta viene de un quinto puesto en la final y está ubicado en el noveno lugar del campeonato entre 56 pilotos de todos los paises en esta oportunidad con su equipo viajara su tio Federico quien ya corrió en su momento.

P U B L I C I D A D