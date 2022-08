Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 02/ago/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 02/ago/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

El Violeta controló a Independiente Rivadavia y hasta tuvo chances para romper el 0-0. Ahora tiene a tres equipos por debajo en la tabla, aunque su distancia con la zona roja se redujo. El sábado recibe a Ferro Carril Oeste. Villa Dálmine salió airoso de una semana de turbulencias: después de la goleada recibida ante Deportivo Maipú y el inicio de las versiones de los alejamientos de Raúl Cardozo y José Horacio Basualdo logró cosechar cuatro puntos sumamente importantes. El miércoles le ganó 2-0 a Quilmes con "Pacha" como DT y el domingo igualó 0-0 como visitante ante Independiente Rivadavia en el primer partido de José María Martínez al frente del equipo. Ese punto que el Violeta se trajo de Mendoza fue muy positivo. Por el valor en sí que tuvo el empate, luego de 90 minutos de mucho trabajo y concentración; y por los resultados que se dieron ayer. De hecho, sin ese punto, el conjunto de nuestra ciudad habría quedado nuevamente en el anteúltimo puesto. Sin embargo, aunque su margen con la zona roja se achicó a tan solo una unidad, hoy tiene por debajo a tres rivales: Santamarina, Sacachispas y Tristán Suárez. Un panorama mucho mejor que hace una semana atrás, que tendrá la oportunidad de ratificar el próximo sábado, cuando reciba la visita de Ferro Carril Oeste. Mientras tanto, en el estadio Bautista Gargantini, el equipo ahora conducido por "Pancho" Martínez volvió a evidenciar una notable mejoría en su solidez defensiva. La firmeza y entrega de los tándems Gómez-Moreyra en la zaga central y Olguin-Bertochi en el mediocampo blindaron a la formación y le permitieron seguir ganando confianza al arquero Alan Sosa (segunda valla invicta consecutiva). Además, volvió a aparecer ese sacrificio colectivo que había surgido ante Quilmes. Incluso, después de un primer tiempo en el que casi no había podido generar acciones ofensivas, el Violeta dispuso en el complemento de algunas ocasiones para romper el cero. Quizás, la victoria habría sido un premio demasiado grande, pero quedó demostrado que, con solidez defensiva, siempre se estará más cerca de dar el golpe. Ahora, después del trajín de dos viajes a Mendoza en poco más de una semana, el plantel tendrá la oportunidad de descansar, conocerse más con el nuevo entrenador y trabajar para afirmarse en esta senda que está transitando: la de disimular sus limitaciones a fuerza de entrega, sacrificio y compromiso. El sábado ante Ferro será el primero de los últimos diez capítulos de esta complicada historia. Volver a sumar de a tres en Mitre y Puccini hará todavía más importante el punto logrado ante Independiente Rivadavia y agrandará las esperanzas de alcanzar el objetivo al final del camino. EL PARTIDO En su debut como DT de Villa Dálmine, Martínez realizó dos cambios en la formación inicial: tras cumplir su sanción, Moreyra regresó en lugar de Solveyra (Pusula pasó a jugar de lateral derecho), mientras Bertochi fue el reemplazante del suspendido Camisassa. De esa manera, sostuvo el 4-4-1-1 con dos jugadores ofensivos en los costados del mediocampo (González y Molina), D´Angelo como enganche y Haberkorn como centrodelantero. En los primeros minutos ya se advirtió la intención del Violeta: hacerse fuerte defensivamente, sobre todo en el cuidado del gigante Matías Quiroga. Así, se mostró más preocupado en rechazar los centros o pelotazos que en evitar la progresión de los lanzadores. Y una de las premisas para lograrlo fue la apuesta a un trabajo conjunto y cercano entre los dos zagueros centrales (Gómez y Moreyra) y el "doble 5" (Olguin y Bertochi). Por ello, Turraca, Rubén y, por momentos, Palacio dispusieron de espacios en las inmediaciones del círculo central, desde donde manejaron la circulación del local. Por lo general, volcándola sobre la izquierda, sector en el que se juntaban Endrizzi y Coronel, quienes complicaron a Pusula en varias oportunidades. Es que el arranque fue claramente favorable a Independiente Rivadavia, que se adueñó del trámite, aprovechando que el equipo de nuestra ciudad no solo no salió predispuesto a jugar desde la tenencia del balón, sino que, cuando lo tuvo, no lo supo administrar (Haberkorn no pudo ganar ninguna pelota larga; Molina estuvo impreciso en la primera parte; y D´Angelo no encontró socios, más allá de alguna combinación aislada con González, porque Bertochi, además, estuvo más preocupado en alejar la pelota de su zona que en encontrar a un compañero). Sin embargo, con el correr de los minutos, el predominio de la Lepra fue decayendo (Coronel y Ambrogio perdieron protagonismo en los últimos metros) y el desarrollo se fue emparejando. Así, el partido pasó a jugarse claramente como quería Villa Dálmine. Para el complemento, el DT Gabriel Gómez desarmó su "doble 5" para tratar de tener mayor desequilibrio (ingresó Fernando Luna). Pero en esa búsqueda, su formación se desordenó y Villa Dálmine estuvo muy cerca de hacérselo pagar: a los 3 minutos, Molina desbordó y lanzó un centro que le quedó servido a D´Angelo para liquidar, pero para su pierna menos hábil. Entonces, su remate fue débil y defectuoso, aunque González alcanzó a cambiarle la trayectoria al balón, que lentamente fue a parar contra el palo izquierdo de un De Olivera que había quedado inmóvil. La chance fue clarísima y despertó a Molina, quien empezó a convertirse en salida por la izquierda. Al mismo tiempo, llenó de dudas a Independiente Rivadavia, que empezó a ir con más empuje que ideas (una volea de Quiroga hizo trabajar a Sosa). Incluso, Gabriel Gómez redobló su apuesta y pasó a jugar con tres marcadores centrales. Sin embargo, su equipo siguió sin conseguir volumen de juego y dependió casi exclusivamente de los arranques de Ambrogio, que pasó a la izquierda e hizo amonestar a Olguin y Bertochi. Así, el local empezó a generar tiros libres que le daban la oportunidad de meter el balón en el área. Pero se chocó una y otra vez con una firme tarea defensiva del Violeta (ante la mejoría del bloque defensivo volvió a crecer a la confianza de Sosa dentro de su área). Por eso, apenas generó zozobra con una definición mordida de Maidana y una pelota que Quiroga no pudo controlar correctamente para evitar la marca. Del otro lado, "Pancho" Martínez refrescó al equipo con los ingresos de Nouet y Zeineddin (salieron D´Angelo y Haberkorn, quien prácticamente no gravitó). Y en los 15 minutos finales volvió a estar cerca de abrir el resultado: a los 30, Olguin remató ancho llegando de frente (tenía solo a González a la derecha); a los 38, Nouet aprovechó un gran pase de Olguin para meterse en el área, pero no se animó a probar de derecha y buscó la llegada de Zeineddin por el centro; y a los 41, Zeinnedin le pellizcó la pelota a Freytes y quedó de frente a De Olivera, pero su disparo rasante se fue apenas ancho. Más allá de esas acciones, el empate final le sentó mucho mejor a Villa Dálmine (Sosa se cansó de demorar el juego), que por primera vez en la temporada sumó después de una victoria. Así, se mantuvo fuera de la zona de descenso después de haber logrado salir en la fecha anterior. Ahora, lo dicho: el desafío será consolidar esta racha positiva (obtuvo 7 de los últimos 12 puntos) con una nueva victoria como local, el sábado ante Ferro.

LA MEJOR CHANCE DEL VIOLETA: EN EL INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO, D´ANGELO NO PUDO APROVECHAR UNA CENTRO QUE LO ENCONTRÓ SOLO POR EL SEGUNDO PALO.



SÍNTESIS DEL PARTIDO INDEPENDIENTE RIVADAVIA (0): Jorge De Olivera; Agustín Verdugo, Valentín Perales, Mauro Maidana, Emiliano Endrizzi; Hernán Rubén, Gustavo Turraca; Lucas Ambrogio, Pablo Palacio, Franco Coronel; y Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez. SUPLENTES: Emanuel Cirrincione, Jorge Zules, Juan Pablo Freytes, Marcos Sosa, Diego Tonetto, Gonzalo Torres, Eladio Ramos, Fernando Luna y Francisco Galván. VILLA DÁLMINE (0): Alan Sosa; Gabriel Pusula, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Nicolás González, Gino Olguin, Nicolás Bertochi, Francisco Molina; Ezequiel D´Angelo y Federico Haberkorn. DT: José María Martínez. SUPLENTES: Francisco Salerno, Agustín Solveyra, Agustín Alberione, Valentín Albano, Valentín Carlucci, Franco Costantino, Francisco Nouet, Federico Martínez y Nadir Zeinnedin. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST Luna x Rubén (IR); 15m Ramos x Coronel (IR) y Freytes x Verdugo (IR); 24m Nouet x D´Angelo (VD) y Zeineddin x Haberkorn (VD); 32m Albano x González (VD), 33m Galván x Palacio (IR) y Sosa x Endrizzi (IR); y 45m F. Martínez x Molina (VD). AMONESTADOS: Quiroga (IR); Olguin, Pusula, Sosa y Bertochi (VD). CANCHA: Independiente Rivadavia. ÁRBITRO: Adrián Franklin.

OLGUIN DISPUSO DE UNA BUENA CHANCE EN EL TRAMO FINAL DEL JUEGO, PERO SU REMATE SALIÓ ANCHO. EL JUVENIL LUCE CADA VEZ MÁS AFIANZADO COMO VOLANTE CENTRAL DESDE QUE TOMÓ LA TITULARIDAD.





BERTOCHI CUMPLIÓ UNA TAREA DE SACRIFICIO EN EL MEDIOCAMPO Y FUE IMPORTANTE EN EL JUEGO AÉREO.



"EL PUNTO ES VALIOSO, PERO LO MÁS IMPORTANTE ES CÓMO LO CONSEGUIMOS" El DT José María Martínez analizó su primer partido al frente del equipo. El empate 0-0 ante Independiente Rivadavia fue recién el tercer día de José María Martínez al frente del plantel, tras haber asumido el viernes. "Buscamos, junto a los jugadores, desarrollar el mejor planteo posible. Queríamos que ellos se sientan seguros, identificados y comprometidos. Y lo que planificamos lo cumplieron a la perfección", explicó en diálogo con FM Radio City sobre su trabajo en las 48 horas previas al duelo. "En el primer tiempo creo que no nos generaron situaciones, pero en ofensiva nos costó hilvanar pases. Pero le pedí a los jugadores que mantuviera la concentración y tuvieran paciencia, porque a la larga, el partido nos iba a ofrecer posibilidades. Y así se dio: en el segundo tiempo ellos se desordenaron un poco y tuvimos las oportunidades para convertir. Creo que merecimos los tres puntos. Nos faltó poquito", agregó. Sobre el planteo en sí, cuya mayor fortaleza estuvo en la firmeza defensiva, el DT explicó: "La idea era tener un bloque compacto y evitar que ellos nos empujen contra nuestra área. Para eso trabajamos en taparles los espacios para que ellos no tuvieran oportunidades de concretar pases filtrados y desordenarnos. Hubo un gran esfuerzo de todos para poder conseguir eso. El punto es valioso, pero lo más importante es cómo lo conseguimos". A su vez, Martínez destacó "la entrega, el compromiso y la concentración" de los jugadores, incluso de aquellos que ingresaron como relevos: "Con los cambios pudimos refrescar al equipo". Finalmente, de cara a la semana de trabajo que se le vendrá por delante hasta el partido con Ferro (sábado 15.30), el entrenador marcó: "Arrancamos haciendo hincapié en lo defensivo y, de a poco, iremos buscando mejorar lo ofensivo".

"PANCHO" MARTÍNEZ JUNTO A SU AYUDANTE

FEDERICO HERNÁNDEZ EN MENDOZA. FLANDRIA SE RECUPERÓ En el retorno de Felipe De la Riva al club, Flandria (que llevaba siete sin ganar) dio ayer un golpe en Mataderos: venció 1-0 como visitante a Nueva Chicago y salió de los puestos de descenso. Mientras el Torito (que todavía no quedó libre) sigue complicándose fecha a fecha, al punto tal que, si se dan ciertos resultados, podría caer en zona roja el próximo fin de semana (suma 3 empates y 7 derrotas en sus últimos 10 juegos). Otro que ayer consiguió un gran triunfo fue San Telmo, que superó 2-0 como visitante a Tristán Suárez y tomó un importante respiro en la lucha por la permanencia. En cambio, el conjunto de Ezeiza estaría jugando hoy un desempate con Sacachispas para definir el segundo descenso. Son dos de los equipos que quedaron por debajo de Villa Dálmine. El otro es Santamarina, que ayer cayó 1-0 ante Guillermo Brown en Puerto Madryn y volvió a ubicarse en soledad en el último puesto, a pesar que todavía no quedó libre. El grupo de diez conjuntos que están apretados en seis unidades en el fondo de la tabla lo completan Atlético de Rafaela (tuvo fecha libre), Alvarado (cayó 1-0 con Deportivo Morón en Mar del Plata y sigue cuesta abajo) y Temperley (rescató un punto en su visita a Almagro: 1-1). En tanto, en la parte alta, la noticia fue la derrota de Belgrano, que perdió 2-0 con Ferro en Caballito. El Pirata no perdía desde el 15 de mayo y sufrió recién su tercera caída en el certamen. Esto no fue totalmente aprovechado por San Martín de Tucumán, que igualó 0-0 como local ante Chaco For Ever. En cambio, Instituto sí se arrimó tras su victoria 2-0 sobre All Boys. Ahora, ambos equipos quedaron a seis unidades de Belgrano, que igualmente tiene un partido pendiente (vs Quilmes). Hoy se cierra la 27ª fecha con dos encuentros: Estudiantes de Río Cuarto vs Deportivo Madryn (15.35) y Defensores de Belgrano vs San Martín de San Juan (21.10).

