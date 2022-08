Se incendia una vivienda en Las Campanas, daños totales

Ocurrió en Demarco al 300; versiones indican que podría haber sido intencional. Ayer por la tarde, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios se presentaron en Demarco al 300 donde ardía una vivienda. Cuando llegaron al lugar, las llamas habían prosperado en toda la propiedad, por lo que los daños fueron totales. Afortunadamente, no se reportaron lesionados. Vecinos del lugar señalaron a nuestro cronista que el incendio había sido intencional, fruto de una larga disputa familiar por la titularidad de la vivienda. Sin embargo, nuestra redacción no tomó conocimiento de denuncia alguna al respecto respecto.

