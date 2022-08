FUERTE DENUNCIA El fiscal Federal Diego Luciani denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. "Al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente haya conocido el país", disparó. Luciani aclaró que "lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación, capacidad de acción merced a una división de roles perfectamente organizada". Aunque el juicio tiene 13 imputados, a menudo el fiscal le habló directamente a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, incluso en sus momentos de mayor vehemencia durante el alegato. La etapa inicial del alegato, que compartió con el fiscal adjunto Sergio Mola, consiguió el efecto de impacto por la dureza de la acusación y el aporte de una prueba que sorprendió a los abogados de las defensas: la extracción de unos 26 mil mensajes del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, a quien Luciani todo el tiempo referenció con el "episodio de los bolsos".



BONOS POSITIVOS Las variables financieras tuvieron comportamientos disímiles en el primer día de operaciones de agosto, en un ambiente de incertidumbre ante las nuevas medidas que el miércoles prometió anunciar el ministro de Economía, Sergio Massa. Los bonos de la deuda pública sumaron otra jornada en positivo, destacándose el comportamiento del AL41 que registró un alza de 7,3%. Desde que trascendió el nombramiento de Massa, los títulos de la deuda reestructurada tuvieron un raid alcista, dado que el mercado confía en que el nuevo jefe del Palacio de Hacienda tendrá una mirada más favorable para el sistema financiero. Incluso durante las últimas horas trascendió que en la tercera semana de agosto Massa llevará a cabo una gira por Estados Unidos, Francia y Qatar en busca de capitales para financiar la transición económica. PLAZO EXTENDIDO El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, informó que desde este lunes se extendió, por tiempo indeterminado, la posibilidad de completar el formulario de subsidios de luz y gas desde la página web así como también de manera presencial en las oficinas de la ANSES o de las distribuidoras de luz. "Se extendió el plazo de inscripción: desde el 1 de agosto el formulario de inscripción va a permanecer abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan inscripto, independientemente del número de DNI", se lee en un recuadro puesto en la página web. Al principio se había anunciado que la inscripción vencía el 31 de julio y que todos los usuarios que se hayan olvidado de completarlo solo podían tener acceso de manera presencial y con turno previo en el que todavía se siguen otorgando hasta el viernes 12 de agosto. ATAQUE CON DRONE El líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, murió en un ataque de la CIA con un avión no tripulado en Afganistán, revelaron funcionarios estadounidenses a Reuters el lunes, el mayor golpe al grupo militante desde que su fundador Osama bin Laden fue asesinado en 2011. Uno de los informantes, que habló bajo la condición de anonimato, dijo que el ataque con drones fue llevado a cabo por la CIA en la capital afgana, Kabul, el domingo. En un comunicado, el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, confirmó que hubo un ataque y lo condenó enérgicamente, calificándolo de violación de los "principios internacionales". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará sobre lo que la Casa Blanca describió como una "exitosa operación antiterrorista".