La Justicia autorizó a salir del país a 12 tripulantes del avión venezolano retenido en Ezeiza

El magistrado entendió que los otros siete miembros de la tripulación todavía deben seguir siendo investigados por sus posibles nexos con actividades terroristas. El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena autorizó a salir del país a doce iraníes y venezolanos que viajaban en el avión retenido en Ezeiza desde hace casi dos meses, en tanto que retendrá por el momento a siete de los tripulantes. El magistrado entendió que los integrantes del último grupo todavía deben seguir siendo investigados por sus posibles nexos con actividades terroristas. Villena está a cargo de la investigación que busca determinar si la aeronave y su tripulación tienen relación con organizaciones terroristas. Con esta extensa resolución de 267 páginas, el juez federal autorizó a salir del país a cuatro tripulantes iraníes, incluido el piloto Gholamreza Ghasemi, y a tres venezolanos. Los 19 tripulantes de la nave no se encuentran detenidos, pero tienen sobre sus cabezas una medida cautelar que les retuvo los pasaportes para que no pudieran salir del país. Ahora, doce integrantes del grupo total podrán retirarse de la Argentina. El avión se encuentra retenido en el Aeropuerto de Ezeiza desde el pasado 6 de junio. "Habré de hacerles saber a los nombrados que deberán fijar un domicilio y prometer someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación. También deberán presentarse una vez por mes -ya sea de manera presencial o por algún medio electrónico- a la Embajada argentina de la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente", sostuvo Villena en su fallo.

El piloto iraní Gholamreza Ghasemi, sobre el que tantas denuncias cayeron, es uno de los autorizados por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, a salir del país.