Siempre digo y sostengo que los orientales tenemos el orgullo de pertenencia, no se ser superiores, en lo personal siento orgullo por mi decencia "Vaca" por parte de padre (en el dialecto quiere decir una parte alta) por parte de madre "italian" coincidencias los dos abuelos nacidos en la ciudad de Bs As. y las dos abuelas hijas de brasileños. Pero no es de mi persona que quiero hablar, si no de Don JACINTO OBDULIO VARELA -El Negro Jefe" al cumplirse veintiseis (26) años del fallecimiento del gran jugador de futbol y demas buena persona segun los que tuvieron la oportunidad de conocerlo y tratarlo como persona. Siempre expreso que en el Uruguay tenemos dos clases de negros el negro fino y del otro.... Una vez más agradezco a La Auténtica Defensa de publicar lo que escribo. Días pasados más precisamente el 16 de julio al cumplirse 72 años que Uruguay obtuviera el preciado título de "Campeón Mundial de Fútbol" mas precisamente el dia domingo 16 de julio de 1950 en Brasil en el inmenso estadio Maracaná fuera de serie para la época. Soy muy poco lector pero revisando viejos diarios encuentro esto de Don Obdulio Varela por lo tanto solicito al diario lo que publicara "Noticia" si mal no recuerdo Suplemento del Diario Clarín de la Capital Federal, cuyo titular decía: "El Futbol Sudamericano de luto" murió Obdulio Varela, pero mejor expresado y elocuente que mis palabras es lo que decía Noticia al respecto.