Las Portuarias se impusieron por 3-1 con un doblete de Karen Ramírez y un tanto de Sabrina Ogrine. Así lograron su segunda victoria en la Zona Campeonato. En el cierre de la primera rueda de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo consiguió su segunda victoria de esta fase: derrotó 3-1 como visitante a Claypole. El partido, disputado en el estadio de El Porvenir, comenzó favorable a las locales, que se adelantaron en el marcador a los 27 minutos con un cabezazo tras un tiro de esquina. Pero tres minutos después, luego de otro córner, las Portuarias alcanzarían la igualdad, en una acción que definió Karen Ramírez. En el complemento, a los 28, Sabrina Ogrine puso al frente al equipo campanense con un zurdazo pinchado que superó a la arquera Tambera. Y a los 43 apareció nuevamente Karen Ramírez, quien recibió dentro del área, se sacó una marca de encima y definió cruzado para el 3-1 definitivo. De esta manera, las Auriazules logran cerrar esta primera vuelta de la "Fase Ascenso" con una sonrisa, después de haber atravesado momentos complicados por las bajas que provocaron diferentes lesiones (Marina González y Micaela Rodríguez son dos de las titulares ausentes por cuestiones físicas). En esta oportunidad, el DT Néstor Daniel Gómez alistó como titulares a Valentina Cejas; Camila Medina, Nancy Ríos, Soledad Medina, Solange Ferulano; Daira Fuster, Marisa González, Emilse Correa, Sabrina Ogrine; Bárbara Corte y Karen Ramírez (con su doblete llegó a los 16 goles en esta temporada). Como relevos estuvieron Michelle Ribarola, Paloma Domenech, María Ramón, Jésica Canosa, Brisa Rodríguez y Ludmila Sosa. Los demás resultados de esta 11ª fecha fueron: Belgrano 4-1 All Boys, Sarmiento de Junín 6-1 Argentino de Quilmes, San Miguel 0-6 Argentino de Rosario, Banfield 1-0 Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors 5-1 Atlas. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Belgrano, 28 puntos (-1PJ); 2) Banfield, 26 puntos; 3) Sarmiento, 25 puntos; 4) All Boys (-1PJ) y Argentino de Rosario, 19 puntos; 6) Vélez Sarsfield y Claypole, 16 puntos; 8) Argentinos Juniors, 13 puntos; 9) San Miguel, 11 puntos; 10) Argentino de Quilmes, 7 puntos; 11) Puerto Nuevo, 6 puntos; 12) Atlas, sin puntos. Por la próxima fecha de esta Zona Campeonato (12ª jornada, primera de la segunda rueda), las Portuarias jugarán como visitantes frente a Argentino de Rosario. La programación se completa con Argentino de Quilmes vs Vélez Sarsfield, Belgrano de Córdoba vs Sarmiento de Junín, Argentinos Juniors vs All Boys, Banfield vs San Miguel y Claypole vs Atlas.

LAS ONCE TITULARES QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO PARA ENFRENTAR A CLAYPOLE EN EL ESTADIO DE EL PORVENIR.





EL FESTEJO DE LAS AURIAZULES EN EL VESTUARIO TRAS LA VICTORIA. CONCLUYÓ LA FECHA DE LA PRIMERA C La séptima fecha del Torneo Clausura de la Primera C culminó con dos empates 1-1: el domingo igualaron Liniers y Claypole en Villegas, mientras ayer se repitió el marcador en el duelo entre Leandro N. Alem y Argentino de Merlo. De esta manera, La Academia del Oeste cedió puntos por primera vez en el certamen: ahora suma 16 unidades y volvió a convertirse en el único líder del Clausura por encima de Deportivo Español (15) y Atlas (14), con la ventaja de ya haber quedado libre. En cambio, el Lechero cosechó recién su tercera unidad y se encuentra en el último puesto, todavía con dos partidos pendientes. Por su parte, Puerto Nuevo (10 puntos) quedó en el 7º puesto, por debajo de Real Pilar y Claypole (que también llegó a 11 con su igualdad ante Liniers). Por la octava y próxima fecha, el Portuario jugará el domingo como local: desde las 15.30 horas recibirá la visita de Central Córdoba de Rosario. En tanto, sus principales rivales en la lucha por la permanencia, El Porvenir y San Martín (B), se presentarán el sábado frente a Lamadrid y Real Pilar, respectivamente.