El entrenador violeta José María Martínez analizó su primer partido al frente del equipo. El empate 0-0 ante Independiente Rivadavia fue recién el tercer día de José María Martínez al frente del plantel, tras haber asumido el viernes. "Buscamos, junto a los jugadores, desarrollar el mejor planteo posible. Queríamos que ellos se sientan seguros, identificados y comprometidos. Y lo que planificamos lo cumplieron a la perfección", explicó en diálogo con FM Radio City sobre su trabajo en las 48 horas previas al duelo. "En el primer tiempo creo que no nos generaron situaciones, pero en ofensiva nos costó hilvanar pases. Pero le pedí a los jugadores que mantuviera la concentración y tuvieran paciencia, porque a la larga, el partido nos iba a ofrecer posibilidades. Y así se dio: en el segundo tiempo ellos se desordenaron un poco y tuvimos las oportunidades para convertir. Creo que merecimos los tres puntos. Nos faltó poquito", agregó. Sobre el planteo en sí, cuya mayor fortaleza estuvo en la firmeza defensiva, el DT explicó: "La idea era tener un bloque compacto y evitar que ellos nos empujen contra nuestra área. Para eso trabajamos en taparles los espacios para que ellos no tuvieran oportunidades de concretar pases filtrados y desordenarnos. Hubo un gran esfuerzo de todos para poder conseguir eso. El punto es valioso, pero lo más importante es cómo lo conseguimos". A su vez, Martínez destacó "la entrega, el compromiso y la concentración" de los jugadores, incluso de aquellos que ingresaron como relevos: "Con los cambios pudimos refrescar al equipo". Finalmente, de cara a la semana de trabajo que se le vendrá por delante hasta el partido con Ferro (sábado 15.30), el entrenador marcó: "Arrancamos haciendo hincapié en lo defensivo y, de a poco, iremos buscando mejorar lo ofensivo".



"PANCHO" MARTÍNEZ JUNTO A SU AYUDANTE FEDERICO HERNÁNDEZ EN MENDOZA. FLANDRIA SE RECUPERÓ En el retorno de Felipe De la Riva al club, Flandria (que llevaba siete sin ganar) dio ayer un golpe en Mataderos: venció 1-0 como visitante a Nueva Chicago y salió de los puestos de descenso. Mientras el Torito (que todavía no quedó libre) sigue complicándose fecha a fecha, al punto tal que, si se dan ciertos resultados, podría caer en zona roja el próximo fin de semana (suma 3 empates y 7 derrotas en sus últimos 10 juegos). Otro que ayer consiguió un gran triunfo fue San Telmo, que superó 2-0 como visitante a Tristán Suárez y tomó un importante respiro en la lucha por la permanencia. En cambio, el conjunto de Ezeiza estaría jugando hoy un desempate con Sacachispas para definir el segundo descenso. Son dos de los equipos que quedaron por debajo de Villa Dálmine. El otro es Santamarina, que ayer cayó 1-0 ante Guillermo Brown en Puerto Madryn y volvió a ubicarse en soledad en el último puesto, a pesar que todavía no quedó libre. El grupo de diez conjuntos que están apretados en seis unidades en el fondo de la tabla lo completan Atlético de Rafaela (tuvo fecha libre), Alvarado (cayó 1-0 con Deportivo Morón en Mar del Plata y sigue cuesta abajo) y Temperley (rescató un punto en su visita a Almagro: 1-1). En tanto, en la parte alta, la noticia fue la derrota de Belgrano, que perdió 2-0 con Ferro en Caballito. El Pirata no perdía desde el 15 de mayo y sufrió recién su tercera caída en el certamen. Esto no fue totalmente aprovechado por San Martín de Tucumán, que igualó 0-0 como local ante Chaco For Ever. En cambio, Instituto sí se arrimó tras su victoria 2-0 sobre All Boys. Ahora, ambos equipos quedaron a seis unidades de Belgrano, que igualmente tiene un partido pendiente (vs Quilmes). Hoy se cierra la 27ª fecha con dos encuentros: Estudiantes de Río Cuarto vs Deportivo Madryn (15.35) y Defensores de Belgrano vs San Martín de San Juan (21.10).