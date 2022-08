En los últimos dos partidos tuvieron participación cinco jugadores surgidos de la cantera Violeta. "Somos chicos del club que la venimos remando y que esperamos esto: la oportunidad de demostrar", señaló Gino Olguin, quien se afianza como titular. Instantes finales del duelo contra Quilmes como local. Un complicado Villa Dálmine viene de sufrir una dura goleada en Mendoza y necesita la victoria como agua en el desierto. Gana 1-0 y resiste los intentos del Cervecero. Y de esa tarea, en el bloque defensivo, participan tres juveniles del club: Agustín Solveyra como lateral derecho, Jeremías Kruger como lateral izquierdo y Gino Olguin como volante central. También colabora otro valor surgida del predio Héctor Fillopski como Francisco Nouet, quien es delantero, pero cubre la banda izquierda y será el encargado de sentenciar la historia con un golazo a lo Ángel Di María. Unos días después, nuevamente en Mendoza, el Violeta defiende el punto ante Independiente Rivadavia y, en los instantes finales del encuentro, ingresa también Valentín Albano para colaborar con esa tarea que tiene a Olguin como uno de los baluartes y nuevamente a Nouet buscando ese gol que deje afónicas las gargantas campanenses. Esta vez no se da el triunfo, pero el empate 0-0 es otro resultado positivo para este Villa Dálmine que logra terminar por segunda fecha consecutiva fuera de los puestos de descenso. Un objetivo que logró con un aporte significativo de juveniles surgidos de su cantera. "Para mí es especial. Me pone muy contento que seamos varios los que estemos alternando en Primera. Somos chicos del club que la venimos remando y que esperamos esto: la oportunidad de demostrar. Una vez que la tenemos, sabemos que tenemos que brindarnos al cien por ciento para ganarnos un lugar y crecer dentro del primer equipo, que es lo que queremos", explica Olguin. El pampeano, de 22 años, pareciera haberse ganado su lugar entre los titulares en estas últimas fechas, después de haber esperado mucho tiempo por esta continuidad de la que está gozando actualmente. "Siempre digo que el sacrificio, la entrega y la constancia, tarde o temprano, te llevan a lograr los objetivos. Ahora peleo por mantenerme, con la idea de devolverle al club un poquito de todo lo que me dio", señaló en ese sentido. Nouet, en tanto, ha alternado titularidades con suplencias durante el campeonato y ya suma cuatro tantos en la temporada. El sampedrino es el más "viejito" de los juveniles del club que está en el plantel, aunque recién tiene 24 años (debutó en febrero de 2018). Solveyra (21) y Albano (19) asomaron recién este año en Primera División, mientras Kruger (21) volvió a sumar partidos después de lo que había sido su presentación el año pasado. Sin embargo, la lista de juveniles del club en el plantel es más amplia. Francisco Salerno (21) es el segundo arquero y podría debutar próximamente si Alan Sosa sigue sumando amarillas (tiene tres actualmente). En tanto, el último fin de semana, en Mendoza, Valentín Carlucci (18) recibió el tradicional bautismo (corte de pelo) en su primer viaje con la Primera (fue la tercera vez que estuvo en el banco de suplentes). Mientras Valentín Umeres (19) recién se recuperó de un desgarro y aguarda su oportunidad para demostrar todas esas virtudes que insinuó durante su debut en el Torneo de Transición 2020, cuando hizo su aparición en Primera con apenas 17 años (en el actual campeonato ingresó solamente ante Deportivo Riestra). Ocho nombres que son parte de un plantel reducido y que ya entendieron que, en este momento complicado y caliente que atraviesa Villa Dálmine, también tienen que estar listos para cuando la situación lo requiera.

AGUSTÍN SOLVEYRA Y JEREMÍAS KRUGER JUGARON COMO LATERALES EN EL TRIUNFO ANTE QUILMES.





OLGUIN FUE UNA DE LOS PUNTOS ALTOS ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA. LAS DIVISIONES JUVENILES SE MIDIERON CON NUEVA CHICAGO El pasado sábado, las divisiones juveniles de Villa Dálmine se enfrentaron con Nueva Chicago por la 18ª fecha del Torneo de Juveniles de la Primera Nacional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y el balance final para los chicos Violetas fue de una victoria, tres empates y dos derrotas. En el predio Héctor Fillopski se midieron las categorías mayores y los resultados y goleadores fueron los siguientes: Cuarta División: Villa Dálmine 3 (Uriel Samaniego, Santiago Antivero y Juan García) – Nueva Chicago 0. Quinta División: Villa Dálmine 1 (gol en contra) – Nueva Chicago 3. Sexta División: Villa Dálmine 3 (Juan Campos, Mirko Bentiboglio y Matías Romero) – Nueva Chicago 3. En tanto, en Mataderos se registraron los siguientes marcadores: Séptima División: Nueva Chicago 2 – Villa Dálmine 1 (Amir Astiazu). Octava División: Nueva Chicago 0 – Villa Dálmine 0. Novena División: Nueva Chicago 1 – Villa Dálmine 1 (Nicolás Crotto). Por la próxima fecha de este certamen, los chicos Violeta se enfrentarán con San Telmo.

LA CELEBRACIÓN DE LA CUARTA DIVISIÓN, QUE VENCIÓ 3-0 AL TORITO DE MATADEROS. INFANTILES En tanto, por la 13ª fecha de la Zona B del Torneo de Infantiles de AFA, Villa Dálmine se midió ante Comunicaciones en una jornada en la que se dieron los siguientes resultados: Categoría 2009: Villa Dálmine 0 – Comunicaciones 1. Categoría 2010: Villa Dálmine 2 (Bautista Martínez y Bautista Fernández) – Comunicaciones 3. Categoría 2011: Villa Dálmine 0 – Comunicaciones 0. Categoría 2012: Villa Dálmine 0 – Comunicaciones 1.