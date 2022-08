Falsa alarma en El Portal De La Avenida

Aparentemente, fue un fogonazo en una caja térmica, pero el fuego no prosperó. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y un móvil del Comando de Patrullas se presentaron ayer en un domicilio de Los Algarrobos al 1900 por un alerta de incendio. Sin embargo, cuando llegaron los servidores públicos no tuvieron que intervenir, dado que la situación había sido controlada por los moradores. Aparentemente, fue un fogonazo en una caja térmica, pero el fuego no prosperó.

Luego de verificar que todo estaba en orden, los servidores públicos se retiraron del lugar.