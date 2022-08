» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 03/ago/2022 de La Auténtica Defensa. Sin respaldo de JxC, Cecilia Moreau asumió como la primera mujer presidenta de Diputados







Con fuertes críticas, la oposición decidió abstenerse y no acompañar la designación de la reemplazante de Sergio Massa. La diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau fue elegida como la primera presidenta mujer de la Cámara baja, con impulso del oficialismo y sin el respaldo de Juntos por el Cambio. Tras la renuncia de Sergio Massa, la referente del Frente Renovador lo reemplazó al frente del cuerpo luego de una votación a mano alzada. Antes, el grueso de la oposición cuestionó la situación del país y explicó la razón de su decisión de abstenerse y no acompañar a Moreau. "Notamos un espíritu triunfalista que no se condice con la realidad del país", se quejó el diputado del PRO Waldo Wolff, que cuestionó al oficialismo por los aplausos y el clima de expectativa: "Hoy pareciera que se lanza un nuevo gobierno y no es así". Al referirse a Moreau, sostuvo que espera que "pueda tener esa impronta que describió el diputado (Germán) Martínez" al proponerla, pero recordó que tiempo atrás había "caminado por las bancas violentando una sesión institucional". "Como cuando hizo poner la palabra ´negligencia´ para que no llegue la vacuna de Pfizer", recordó Wolff con ironía, y pidió que el Frente de Todos "deje de romper la institucionalidad" con sus peleas internas. El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, en tanto, explicó que la abstención del espacio tenía que ver con una situación institucional irregular, ya que faltan "cuatro meses para concluir" el mandato de las autoridades de la Cámara. "Estamos ante una anomalía, faltando cuatro meses de mandato, se ausenta y deja el cargo (Massa). Sin abrir juicio de valor de la persona propuesta, nosotros nos vamos a abstener", destacó el cordobés. La diputada bonaerense Graciela Camaño protagonizó un momento emotivo durante la sesión, cuando cuestionó las abstenciones de Juntos por el Cambio y, señalando con su mano el estrado, enfatizó: "158 años de hombres y hoy ahí se va a sentar una mujer". "¿Saben cuántas veces el país se incendió? Hoy le estamos buscando el pelo al huevo. Hoy cuando Cecilia se siente ahí vamos a tener una Poder Legislativo femenino, señor presidente", expresó Camaño. "Nosotros y nuestros discursos somos meros detalles coyunturales. Vos, Cecilia, vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación y nuestro país va a ser uno de los pocos países que tiene el Poder Legislativo en manos de mujeres. Te quiero decir que yo que tuve en este Congreso la honra de haber compartido la banca con Florentina Gómez Miranda, no te quepa la menor duda que te está levantando las dos manos", subrayó la diputada nacional. Visiblemente emocionada, Moreau se levantó de su banca tras el discurso de Camaño para abrazarla y agradecerle.

El grueso de la oposición cuestionó la situación del país y explicó la razón de su decisión de abstenerse y no acompañar a Moreau.



P U B L I C I D A D