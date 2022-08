REBOTE El dólar blue interrumpió una racha de tres bajas al hilo y rebotó al nivel de los $291, mientras se esperan las medidas del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Repuntó $9, tras caer hasta los $281 en el inicio de la jornada, mientras el Banco Central no logra frenar la sangría de reservas. La autoridad monetaria vende a un ritmo de US$ 100 millones diarios desde hace cuatro jornadas. La brecha entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 119,4%, tras haber trepado al 160% el 22 de julio último, su máximo en 40 años. El dólar ahorro o dólar solidario -incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- aumentó 18 centavos a $229,37. El turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- asciende 19 centavos, a $243,27. EXPECTANTES Luego de cinco ruedas con resultados positivos, los bonos de la deuda pública argentina detuvieron su impulso y registraron bajas en todas sus versiones durante las operaciones de ayer a la espera de las medidas que anunciará el designado ministro de Economía, Sergio Massa. Las caídas se movieron en un rango de 1,4% y 3,3%. Tras la designación de su gabinete y mientras aguarda la jura como como Ministro de Economía, Massa bosqueja con sus colaboradores un plan que incluirá al menos una decena de medidas que apuntarán a estabilizar la macreconomía. En forma inversa al mercado de bonos, las acciones que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires tuvieron comportamiento positivo. El índice MERVAL avanzó 1% a 118.743,36 puntos. PEDIDO DE INCAUTACIÓN La Justicia de Estados Unidos pidió a la Argentina incautar el avión de Emtrasur retenido en Ezeiza desde el pasado 6 de junio. Así lo informó el Departamento de Justicia norteamericano, que le envió un pedido al país tras la decisión de un tribunal del distrito de Columbia. La medida tiene que ver con que la nave fabricada en Estados Unidos está sujeta a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones de ese país. En este caso, la irregularidad está relacionada con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní vinculada a Hezbollah y a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF). Para la Justicia de Estados Unidos, Mahan Air violó las leyes de control de exportaciones cuando transfirió el control del Boing 747 a Emtrasur, una aerolínea venezolana de carga, sin la autorización de la Casa Blanca. En 2011, Mahan Air había recibido una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por brindar apoyo material al IRGC-QF. REFUGIOS LUNARES Un equipo científicos lunares financiados por la NASA, y dirigido por investigadores planetarios de la UCLA, descubrieron los lugares más cálidos de la Luna: se trata de fosas que siempre rondan los 17 grado Celsius. Las fosas, reveladas por la nave espacial Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA y modelos informáticos, podrían constituir campamentos base más seguros y térmicamente estables para la exploración lunar y la habitabilidad a largo plazo que el resto de la superficie lunar, que se calienta a 127 °C durante el día –que dura unos 15 días terrestres–, y desciende a 173 °C bajo cero por la noche. Además de la temperatura, estos 200 santuarios subterráneos también podrían proteger a los astronautas de los peligros del viento solar, los micrometeoritos y los rayos cósmicos. Algunas de esas fosas pueden conducir a cuevas igualmente cálidas.