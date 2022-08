P U B L I C







Claudio Valerio

Un joven buscó al pastor de la iglesia, diciendo que deseaba hablar con él. Delante del pastor, él dijo: "Me gustaría ser miembro de la iglesia, pero, no deseo venir a los cultos todas las semanas, ni leer la Biblia, ni visitar enfermos, ni ser líder o maestro de Escuela Bíblica". El pastor, después de oír las palabras del joven, le dijo que tendría placer en recibirlo como miembro, pero que allí no era el local adecuado para él y sí en otro local en una área próxima en la ciudad. El joven concordó y fue hasta el local recomendado. Allá encontró una iglesia vieja, abandonada, cubierta de tablas y lista para ser demolida. Una vida cristiana que nada hace por el reino de Dios es como una iglesia abandonada, oscura, fría. Para nada sirve sino esperar la demolición. No seamos así... Quizá ésa tenga sido nuestra apariencia antes del encuentro con Dios, pero, restaurados, con pintura nueva, con la iluminación renovada, queremos que muchos se aproximen con nosotros a dar cánticos de alegría a Dios. ¡No somos nosotros qué decimos lo que queremos! Delante de Dios debemos preguntar: "¿Qué deseas qué yo haga?" Y sea cual sea la respuesta del Señor, alegramonos y conoceremos la verdadera felicidad. Cuando Jesus entra en nuestros corazones, nuestra alma arde de voluntad de servirlo. No conseguimos quedarnos parados, no nos conformamos en ser un pieza de adorno, no toleramos ponernos sentados sin nada que hacer. Queremos practicar lo que aprendemos, queremos glorificar a Dios con actitudes que demuestran nuestra gratitud, queremos proporcionar a otros la misma alegría que experimentamos cuando pasamos a caminar en la presencia de nuestro Salvador. Claudio Valerio / © Valerius