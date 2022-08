"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 3 de Agosto de 2022 - Año II - Edición Nº 192 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina PAPA FRANCISCO EN CANADÁ El domingo 24 de julio el papa Francisco comenzó su "peregrinación penitencial" en Canadá, que consiste en encuentros con los pueblos indígenas a quienes acudió para pedir perdón por lo sucedido con los niños nativos en escuelas residenciales. El primer encuentro lo acercó a Maskwacis, donde los pueblos indígenas de las Primeras Naciones, lo recibieron con expresiones típicas del lugar, y a quienes dirigió un discurso en el que expresó dolor, indignación y vergüenza, con una manifiesta intención de cercanía, oración y reconciliación en nombre de la Iglesia. "Hoy estoy aquí, en esta tierra que, junto a una memoria antigua, custodia las cicatrices de heridas todavía abiertas. Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles, de todo corazón, que estoy profundamente dolido", expresó, con una exhortación a que "los cristianos y la sociedad de esta tierra crezcan en la capacidad de acoger y respetar la identidad y la experiencia de los pueblos indígenas", conocerlos y valorarlos. El Santo Padre les decia: "Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes. En los encuentros que tuvimos en Roma me entregaron en prenda dos pares de mocasines, signo del sufrimiento padecido por los niños indígenas. Quisiera inspirarme precisamente en este símbolo . El recuerdo de esos niños provoca aflicción y exhorta a actuar para que todos los niños sean tratados con amor, honor y respeto. Pero esos mocasines también nos hablan de un camino, de un recorrido que deseamos hacer juntos. Caminar juntos, rezar juntos, trabajar juntos, para que los sufrimientos del pasado dejen el lugar a un futuro de justicia, de sanación y de reconciliación. Hacer memoria de las devastadoras experiencias que ocurrieron en las escuelas residenciales nos golpea, nos indigna, nos entristece, pero es necesario. Es necesario recordar cómo las políticas de asimilación y desvinculación, que también incluían el sistema de las escuelas residenciales, fueron nefastas para la gente de estas tierras. Cuando los colonos europeos llegaron aquí por primera vez, hubo una gran oportunidad de desarrollar un encuentro fecundo entre las culturas, las tradiciones y la espiritualidad. Pero en gran parte esto no sucedió. Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles, de todo corazón, que estoy profundamente dolido: pido perdón por la manera en la que, lamentablemente, muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón, en particular, por el modo en el que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos de la época, que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. Aunque la caridad cristiana haya estado presente y existan no pocos casos ejemplares de entrega por los niños, las consecuencias globales de las políticas ligadas a las escuelas residenciales han sido catastróficas.. Queridos hermanos y hermanas, muchos de ustedes y de sus representantes han afirmado que las disculpas no son un punto de llegada. Concuerdo plenamente. Constituyen sólo el primer paso, el punto de partida. También soy consciente de que "mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado" y "mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no sólo no se repitan, sino que no encuentren espacios" Rezo y espero que los cristianos y la sociedad de esta tierra crezcan en la capacidad de acoger y respetar la identidad de los pueblos indigenas. "No bastan nuestros esfuerzos para sanar y reconciliar, es necesaria la gracia, es necesaria la sabiduría afable y fuerte del Espíritu, la ternura del Consolador. Que Él colme las esperanzas de los corazones. Que Él nos tome de la mano. Que Él nos haga caminar "



JORNADA DE LOS ABUELOS Y ANCIANOS Las comunidades de la diócesis de Zárate-Campana celebraron la II Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, convocada por el papa Francisco, recordando, compartiendo y rezando juntos y por los ancianos. El obispo de Zárate-Campana, monseñor Pedro María Laxague, compartió la tarde del sábado 23 de julio con la comunidad del hogar de ancianos "Padre Silvio Braschi", que las Hermanas de Santa Marta atienden con caridad, profesionalidad y responsabilidad en el centro de Pilar. Allí, nuestro Padre Obispo bendijo un mural de mosaicos en homenaje a los ancianos, que fue realizado por mujeres artistas. Monseñor Laxague presidió la misa concelebrada por los presbíteros Edgardo Galuppo y Gabriel Micheli y de la que participaron religiosas, residentes, colaboradores y amigos del hogar. El obispo predicó especialmente a los abuelos, reflexionando sobre el sentido de la vida en la madurez. "A veces pensamos que Dios se ocupa solo de los buenos, y no es así. El mismo Jesús cuando vino dejó bien en claro que perdona a todos. Nosotros tenemos que orar para que ese perdón llegue a todos…, pedir por nosotros y por los demás", planteó en la homilía. "Ustedes tienen días largos y con tiempo… pueden entonces pensar y tratar de recordar a las personas que conocieron a lo largo de su vida y rezar por ellos; seguramente les llevará trabajo recordarlos, pero es algo muy bueno hacerlo", destacó. Monseñor Laxague recordó que Jesús respondió a la pregunta sobre cómo se reza, enseñando el Padrenuestro a sus seguidores, y subrayó: "Nosotros con Él también podemos rezar". "Por esta razón estamos juntos acá, para rezar juntos, reunidos en la misa, y acompañando a Jesús en su misión de salvar el mundo", En la Catedral Santa Florentina el 24 de julio nietos y abuelos celebraron la Jornada mundial compartiendo las misas de 11 y 19 hs. donde el Padre Fernando impartió bendiciones y gracias especiales. Y como recordatorio se entregó el hermoso mensaje del Papa Francisco para los abuelos y ancianos. El 26 de julio en la misa vespertina donde se conmemoró a San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús, volvieron a reiterarse las bendiciones y buenos augurios.



LEGION DE MARIA La Legión de María es una organización apostólica de laicos que actualmente, misiona en la parroquia Santa Florentina. Sus orígenes se remontan a un hogar de Dublín (Irlanda), cuando el 7 de septiembre de 1921 un grupo de adolescentes se reúnen con Frank Duff (fundador), a oran y se deciden a servir a los enfermos y llevar el evangelio a todo el mundo bajo el amparo de la Reina de los Apóstoles, la Virgen María. Todo católico que practique fielmente su religión y desee ser útil a la Iglesia y a la sociedad, y que esté dispuesto a cumplir las normas funcionales de la asociación pueden pertenecer a la Legión de María. Los legionarios se reunen semanalmente en grupos, donde se ora, se revisa la actividad apostólica, y se estudian temas formativos para hacer más eficaz el apostolado. Los grupos son mixtos de unos 12 miembros dirigidos por 4 seglares y un sacerdote. Existen grupos para adultos a partir de los 18 años. Para menores de edad hay grupos de semilleros (niños de 5 a 10 años), juveniles (de 11 a 14 años) e Intermedios (de 15 a 18 años). Cada legionario activo además de asistir semanalmente a la junta de su grupo, donde se revisa el trabajo efectuado, la formación espiritual y humano-apostólica debe rezar diariamente la Catena, que es el Magníficat de la Virgen, la oración de los pobres y de los humildes, realizar un trabajo apostólico concreto cada semana en compañía de otro legionario. Los trabajos deben ser activos y sólidos, como visitas a personas para alentarlas en su vida cristiana, encuestas entre jóvenes sobre temas de la realidad actual, enseñanza religiosa: catequesis, círculos de estudio, retiros bíblicos, asambleas familiares, grupos de rosario y visita a enfermos, ancianos, discapacitados, encarcelados, infectados por el SIDA, drogadictos, etc. La Legión de María tiene prohibido recaudar fondos fuera de ella. La Legión de María tiene como fin entablar un contacto de verdadera amistad con cada persona individual. Intenta llenar de amor lo que está vacío de él, convencida de que sólo así podrá cambiarse el mundo, nuestro fin la santificación personal por medio de nuestro apostolado. Todos los miércoles a las 18.00 hs. Rezamos el rosario en la cripta de la parroquia Santa Florentina. Si te interesa conocer algo más de la Legión de María, ven, te estaremos esperando.