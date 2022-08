Dra. Andrea Gianaculopulo

La semana mundial de la lactancia materna (SMLM) se celebra del 1 al 7 de agosto en más de 170 países, con la intención de fomentar esta práctica y mejorar la salud de los bebés. Este año Este año la WABA (World Alliance for Breastfeeding Action), eligió el lema "Impulsemos la Lactancia Materna: Apoyando y Educando" Muy bien. Me permito en este pequeño espacio compartir algunas reflexiones, para pensar entre todxs. La SMLM existe porque es necesaria, existe porque en pleno año 2022 seguimos teniendo que recordar que la LACTANCIA MATERNA es un DERECHO, que tiene beneficios inconmensurables y que hay que tenerla en primerísima consideración cuando hablamos de la salud materno infantil. Celebro que se instale, al menos una semana al año, a la lactancia materna en la agenda pública. Entiendo que la iniciativa, al ser internacional, no puede abarcar con sus lemas las heterogéneas necesidades de todos los países en los que se conmemora la SMLM. Tomemos la oportunidad para INTERPRETAR como ese lema se ajusta a la REALIDAD de la lactancia materna (LM) en ARGENTINA. Para APOYAR la LM es INDISPENSABLE: IDENTIFICAR, con nombre y apellido, QUIE?N o QUIE?NES van a llevar adelante ese apoyo, ese acompañamiento; además esas figuras deberán de asumir el compromiso y serán responsables por ello. El apoyo no se genera en forma espontánea ni mucho menos se articula mágicamente, así? que también es necesario saber CO?MO será? el apoyo, en QUE? consiste, DO?NDE se consigue Y CUA?NDO comenzara? y terminara? dicha asistencia a las mujeres que deciden dar la teta. Para responder a todas esas preguntas necesitamos que el ESTADO SE COMPROMETA y genere POLITICAS PU?BLICA eficaces, conscientes y puntuales para realmente APOYAR a la LM. La lactancia requiere esfuerzo y acompañamiento, tiene luces y muchas sombras, puede estar motorizada por un deseo genuino pero también por el mandato, por la expectativa y la presión del afuera. La lactancia no es algo que simplemente "hacen las madres", la lactancia es sostenida por mujeres que sortean miles de obstáculos, abandonadas por el sistema, que invierten tiempo y esfuerzo y que destinan una cantidad enorme de energía para llevarla adelante, muchas veces en condiciones injustas y sin el reconocimiento más mínimo de sus derechos. Celebremos, cuestionemos y vayamos todas juntas hacia adelante. Dra. Andrea Gianaculopulo - Medica Pediatra UBA/SAP - M.P. 57372Centro Médico Rawson - mr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606 -Rawson 67 - Campana.