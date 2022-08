Con dos victorias y una derrota comenzó su participación en la Zona B del campeonato de Sexta División de la Federación Metropolitana. En esta segunda mitad de la temporada de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), la Primera Damas del Club Ciudad de Campana está disputando la Zona B del Campeonato de Sexta División. Las Tricolores iniciaron este certamen con dos victorias y una derrota en las primeras tres fechas: vencieron 3-2 a Municipalidad de Malvinas Argentinas y 3-1 a Escuela Incorporada Mariano Moreno, y cayeron 3-0 ante Círculo Policía Federal. De esta manera, suman 5 puntos hasta el momento. El próximo compromiso que tendrá el CCC será este jueves 4 de agosto, como visitante, frente a All Boys de Saavedra. Además, esta Zona B de Sexta División también está integrada por Italiano de José C. Paz, Atlanta, Tortuguitas "B", Boca de Tigre, Del Viso, Círculo Trovador y Estudiantil Porteño "C".

