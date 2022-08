P U B L I C



El Director Nacional y la concejala presenciaron uno de los entrenamientos. "Campana Sobre Ruedas" es un club de Patinaje de Velocidad que entrena en el Parque Urbano. Allí recibió la visita del Director de Cancillería, Alejo Sarna, y de la concejala Julieta Ramírez, quienes se acercaron para brindarles apoyo y acompañamiento y escuchar sus necesidades. "Nos contaron que como el Parque Urbano es una plaza que concentra mucha gente, en ocasiones se les dificulta practicar. Eso los perjudica, ya que compiten activamente en varios torneos", señaló Sarna, quien agregó que "los deportistas, sus familias y los entrenadores manifestaron la necesidad de apoyo de parte del Municipio y la urgencia de tener un espacio cómodo y adecuado". Luego, en esa línea remarcó: "Cada vez se hace más visible la necesidad del polideportivo municipal, no sólo para que todos los deportes puedan tener su espacio, sino también para poder garantizar el acceso al deporte a todos los vecinos y vecinas de Campana. Y para que el hecho de no poder pagar una cuota mensual a un club no sea un impedimento para practicar cualquier deporte". Por su parte, Ramírez aseguró que "el Concejo Deliberante está a disposición para que el deporte pueda manifestar sus reclamos, aquellos que el Ejecutivo no escucha pero que surgen por todos lados"; y pidió por "políticas publicas serias que estén junto al deporte campanense".