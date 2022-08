Breves: Deportivas

FALCIONI, OTRA VEZ Independiente de Avellaneda presentó ayer a Julio César Falcioni, quien inició su tercer ciclo como entrenador del Rojo (antes, 2005/06 y 2021). Más allá de los interinatos de Claudio Graf y Juan José Serrizuela, "El Emperador" se convierte así en el sucesor de Eduardo Domínguez, quien lo había reemplazado el año pasado.



VÉLEZ VS TALLERES Esta noche arranca el duelo argentino de Cuartos de Final de la Copa Libertadores: desde las 21.30 horas, Vélez Sarsfield será local ante Talleres en el partido de ida. La revancha será la semana próxima en Córdoba, donde se definirá el ganador de esta serie, que en semifinales chocará con el vencedor de Corinthians vs Flamengo (anoche, el conjunto de Rio de Janeiro se impuso 2-0 como visitante en el encuentro de ida). La otra serie que comenzará hoy a las 21.30 horas será la de Atletico Mineiro y Palmeiras. DEBUT AMARGO El uruguayo Luis Suárez debutó ayer en Nacional de Montevideo: ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo, pero no pudo evitar el triunfo de Goianiense, que se impuso 1-0 en Uruguay con gol de Luiz Fernando a los 23 del primer tiempo. En la otra serie de Cuartos de Final de la Copa Sudamericana que comenzó ayer, Independiente del Valle (Lautaro Díaz fue suplente) venció 1-0 como visitante a Deportivo Táchira de Venezuela. Hoy habrá duelo brasileño en la continuidad de los Cuartos de Final: juegan San Pablo vs Ceara (19.15). COPA ARGENTINA Esta noche se definirá una de las dos últimas series que quedan pendientes de los 16vos de Final: desde las 21.10 horas, Newells y Aldosivi se medirán en San Nicolás para definir el rival de Talleres de Córdoba en Octavos de Final. La otra serie restante, entre Rosario Central y Quilmes, se disputará mañana. GOLAZO DE ENZO El mediocampista Enzo Fernández tuvo ayer su estreno oficial en Benfica de Portugal y aportó un gol en la victoria 4-1 sobre Midtjylland de Dinamarca, en el partido de ida de la fase previa de la Champions League. El exjugador de River convirtió con una volea desde afuera del área tras un tiro de esquina. BÁSQUET: SUDAMERICANO Este lunes, en Villa Mercedes, provincia de San Luis, se puso en marcha el Campeonato Sudamericano Femenino de Básquet. Y la Selección Argentina comenzó con dos cómodas victorias: venció 79-44 a Venezuela en el debut, mientras anoche superó 64-37 a Ecuador. Con el pase a semifinales ya asegurado, las Albicelestes enfrentarán hoy a Paraguay desde las 20.30 horas en el cierre del Grupo A.