Abogados de Campana beneficiados por importante convenio con Cancillería argentina

Fue alcanzado a partir de las gestiones de Alejo Sarna, Director de Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a las autoridades del Colegio de Abogados Campana - Zarate. Señalaron que es "un hecho histórico para el Colegio", a partir del cual se va a poder fortalecer a la institución generando una agenda de vinculación internacional. La Dirección de Organizaciones Intermedia y Diplomacia Pública de Cancillería, a cargo de Alejo Sarna, trabaja para fortalecer las relaciones institucionales con las sociedades y entidades de carácter civil, como así también los organismos no gubernamentales e instituciones intermedias, en el ámbito de las relaciones internacionales. En ese sentido es fundamental la elaboración de estrategias y acciones tendientes a promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil, para profundizar la integración regional. Justamente de eso se trata el convenio de cooperación que firmó con el Colegio de Abogados de Zárate-Campana (CAZC). "Es un compromiso desde el Ministerio con el Colegio", remarcó Sarna. "Es un hecho histórico para nuestra institución", aseguró por su parte Marcelo Fioranelli, Presidente del CAZC. El convenio, por un lado, apunta a la promoción de intercambios y desarrollo de actividades académicas, científicas, profesionales, culturales y de extensión, entre otras, que incluya a los abogados matriculados en el colegio. Y por otro lado, el Colegio hará participe al Ministerio en las actividades en conjunto con las representaciones diplomáticas y consulares de la República Argentina, en el exterior. "Este convenio surgió a partir de la coordinación de acciones relativas a la promoción y difusión de la imagen del país, de Argentina, en el exterior. De esta forma logramos concentrar una agenda con un desarrollo de actividades que incluyan intercambios, actividades académicas, foros culturales y demás. Que es lo que hacemos desde la Dirección, fomentar desde el deporte y la actividad académica mayores vínculos entre países y estrechamiento de lazos entre naciones. En este caso el convenio certifica que, ante este tipo de actividades e intercambios, habrá una cooperación entre el Ministerio y el Colegio de abogados, dándole un empuje no sólo al Colegio sino también a la ciudad", expresó el Director de las Cancillería Argentina. Por su parte, Fioranelli, quien estaba acompañado de la vicepresidenta del CAZC, Mariana Quiroga, e integrantes de la comisión directiva, destacó la importancia de este convenio, agradeció a Alejo Sarna por sus gestiones y auguró "un gran trabajo conjunto para beneficiar a los matriculados al colegio".

