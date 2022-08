» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/ago/2022 de La Auténtica Defensa. "Pero Campana es cara":

La reacción de los vecinos tras conocerse el sueldo bruto promedio en la ciudad







Así se manifestaron en las redes sociales, luego que La Auténtica Defensa publicara datos del Ministerio de Producción de la Nación que ubican al distrito en el top tres bonaerense de mejores ingresos. "Toda zona industrial es más cara, hace años se decía que Campana era más cara que Pinamar...¡Imagínense!". Ese fue uno de los primeros comentarios dejados en la página de Facebook de La Auténtica Defensa, medio que en su última edición dominical publicó datos del Ministerio de Producción que colocan al distrito en el top 3 de mejores ingresos de toda la provincia de Buenos Aires. Según la estadística de esta cartera, en nuestra ciudad, un trabajador asalariado registrado y del sector formal gana en promedio $180.866, por debajo de lo que se percibe en Vicente López y San Isidro, pero por encima de otros partidos con fuertes operaciones industriales y logísticas como Zárate, Pilar, Escobar e, incluso, Bahía Blanca. Aclaración: los datos correspondían al domicilio de residencia del trabajador, no al lugar donde trabaja. Por ejemplo, una persona residente en Campana pero que trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus ingresos fueron computados en nuestra ciudad. "Pero en Campana es muy cara la vida. Los alquileres. Luz. Ropa", se quejaba otra vecina. Para la gran mayoría de los usuarios de redes sociales que reaccionaron a la publicación, si bien no ponían en duda el promedio de ingresos calculado por el Ministerio de Producción, la vida en la ciudad hacía que esa cifra no tuviera un poder adquisitivo competitivo. "Esto fue siempre así: me acuerdo que un conocido que vivía en San Pedro me decía que por acá se ve muchos autos nuevos, y esto fue hace muchos años atrás", comentó un vecino, trayendo una anécdota personal para ilustrar el supuesto alto nivel de vida campanense que se percibe desde otras localidades. Pero de inmediato volvía a aparecer la crítica al costo de vida local: "Toda la ropa de marca vale casi el doble que en Capital, por ejemplo unas Adidas que acá están 38 lucas (sic), las conseguí a 30 en el Abasto…", aseguraba un usuario, aunque con cálculos un poco contradictorios. "Informen que esta zona es la más cara, solo porque es zona industrial", pedía un vecino tras leer el artículo. En la región operan siderúrgicas, refinerías, terminales automotrices, puertos de gran calado, importantes centros logísticos, químicas, petroquímicas y generadoras de energía, además de un extenso parque pyme. Además, existen importantes dependencias estatales: la tercera aduana por ingresos del país, departamentos judiciales bonaerenses y federales, oficinas de Arba y AFIP y sucursales de los principales bancos que operan en Argentina. "Probablemente sea cierto... Lo que no dicen es que el costo de vida en esta ciudad, te sigue dejando en números rojos al final de cada mes", sostuvo una usuaria de Facebook en la publicación que hizo del tema el medio digital Campana Noticias. Y otra arriesgó: "Es la ciudad más cara. La mayoría busca localidades aledañas para abastecerse porque todo es caro acá en Campana". Ante estos comentarios, la pregunta que surge es si primero fue el huevo o la gallina. Es decir: ¿Campana es cara y por eso los sueldos necesitan ser elevados? ¿O el alto nivel de ingresos hace que los precios que se manejan en la economía local estén "inflados"? Disparadores de otra discusión.

“Informen que esta zona es la más cara, solo porque es zona industrial", respondió un vecino a la nota que daba cuenta del relevamiento.



