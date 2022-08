» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/ago/2022 de La Auténtica Defensa. Regionales:

Agente del SPB que trabajaba en Campana fue asesinado de dos balazos en Mercedes







Alan Alberto González fue atacado este domingo a la noche por un integrante de la Patrulla Rural de Gowland. Este domingo cerca de 22:30, el Agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Alan Alberto González (31) quien cumplía funciones en el Complejo Penitenciario Campana, falleció tras recibir dos balazos en la ciudad de Mercedes. Según difundió la agencia Télam, González se presentó en el domicilio de su ex pareja, integrante de la Policía Bonaerense, quien no estaba en el lugar, pero lo recibió su actual pareja, integrante de la Patrulla Rural de Gowland. Tras mediar una discusión, el policía disparó dos veces sobre el abdomen del penitenciario quien fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Blas Dubarry, donde finalmente murió. La causa está en manos del fiscal Pedro Illanes de la UFI 3 de Mercedes.

El homicidio tuvo lugar en frente a un domicilio situado en las calles 119 y 22 bis.



