Motociclista lesionado en el Puente del Arco

Impactó ayer pasadas las 13 contra una camioneta al servicio de una empresa dedicada la instalación de alarmas y monitoreo. Una ambulancia del SAME trasladó hasta la Guardia del hospital municipal a un hombre con importantes lesiones, que sufrió luego de impactar con su Motomel Brava contra el guarda barro derecho delantero de una Citroën Berlingo al servicio de la empresa Bibtelec, empresa dedicada la instalación de alarmas y monitoreo. Aparentemente, el siniestro tuvo lugar cuando la camioneta giró hacia la izquierda (créase o no, maniobra permitida en el lugar desde hace unos 50 años) para tomar la bajada a Ruta 9 hacia provincia, cuando la moto transitaba en dirección al barrio Villanueva.

Asignatura pendiente: el giro a la izquierda sobre el puente del Arco está permitido desde hace unos 50 años.

#Ahora colisión de moto Brava 110 y Citroën Berlingo en Av. Rivadavia y bajada a #Panamericana Km 75 a provincia. El motociclista de 39 años fue trasladado por SAME al hospital San José. La circulación por la avenida se encuentra restringida a un solo carril, señalizando CP pic.twitter.com/D5n9dDGQ3S — Daniel Trila (@dantrila) August 3, 2022

