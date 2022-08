» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/ago/2022 de La Auténtica Defensa. Toyota presentó sus bicicletas eléctricas







Es el primer paso de la marca en la micromovilidad. Las nuevas T-Bikes ya se venden en los concesionarios oficiales. Toyota Argentina presentó las T-Bikes, su nueva línea de bicicletas eléctricas, el primer hito del ingreso de la marca en el segmento de la micromovilidad. Fue creada en asociación con Enerby, una startup mendocina dedicada al diseño y fabricación de soluciones de movilidad eléctrica. La T-Bike es una e-mountain bike pensada tanto para el traslado en la ciudad como para el ejercicio al aire libre. Alcanza un equilibrio ideal entre la estabilidad para la velocidad sobre el llano y la agilidad necesaria para subidas y obstáculos off road, con 5 niveles de asistencia y una autonomía eléctrica de hasta 70 km. La nueva T-Bike, como cualquier Toyota, crea nuevas experiencias para explorar más caminos. Tanto el cuadro de acero de alta resistencia como su batería de ion-litio de 36v se producen en Argentina. Incorpora un motor eléctrico Brushless de 350W, freno a disco hidráulico y transmisión Shimano, pantalla Full LCD con guía de consumo y autonomía, suspensión de última generación con bloqueo remoto y cubiertas Tubeless de 29". Disponibles en color negro o rojo, las T-Bikes se comercializan a través de los 90 puntos de venta de los 42 concesionarios oficiales de la marca a un precio de $377.952 (precio vigente al 31 de agosto). Su batería tiene una vida útil de 1.000 ciclos (4-5 años), y su cargador inteligente con corte automático completa la carga total en menos de 6 horas. Si bien sus componentes electrónicos no necesitan mantenimiento, se recomienda realizar un servicio de mantenimiento a los 1.000 km, habilitado en cualquier concesionario oficial Toyota. "Que una marca como Toyota ingrese en este mercado es un paso muy importante para potenciar la movilidad eléctrica en Argentina", afirmó Nelson Negretti, cofundador de Enerby. Según Bernardo Fernández Paz, director de Servicio al Cliente de Toyota, "las T-Bikes son una nueva forma de acercarnos a nuestros clientes. Y son una prueba de cómo estamos pensando el futuro de la movilidad en Argentina". Micromovilidad: un segmento estratégico Las bicicletas eléctricas forman parte de la transformación de Toyota en una compañía de movilidad, con el objetivo de ampliar y flexibilizar su oferta de productos y servicios para responder a nuevas necesidades y formas de vivir. KINTO, la división de movilidad de Toyota, es el emblema de este cambio. Tal es así que las T-Bikes también estarán disponibles para alquiler dentro de la app de KINTO Share. El mercado de bicicletas eléctricas crece de forma acelerada en todo el mundo. En el caso de las T-Bike, abren nuevas posibilidades para trasladarse, ejercitarse o disfrutar con un vehículo Toyota. Y es fundamental para cumplir con uno de los principales desafíos de la compañía: alcanzar la neutralidad de carbono. Las bicicletas eléctricas son vehículos prácticos de cero emisiones que permiten completar la mayoría de los trayectos diarios de las personas en la ciudad. De esta manera, complementan el line-up de vehículos electrificados de la compañía, que ya hacen un aporte significativo para reducir las emisiones de la movilidad. Toyota lidera el mercado de vehículos electrificados en Argentina con casi el 90% de las ventas gracias al éxito de los híbridos.

