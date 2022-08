» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/ago/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

4 de Agosto de 2022











SUBIÓ $7 El dólar paralelo subió otros siete pesos y se vendió a $298, antes de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. En una jornada de fuertes ventas, las reservas del BCRA perforaron el piso de los US$ 38.000 millones y cerraron en US$ 37.818 millones. La divisa en el mercado informal aumentó por segunda jornada consecutiva, tras tocar $282 el lunes, mínimos desde el 12 de julio último, cuando finalizó a $272. Venía de acumular un retroceso de $44, desde que se conoció la llegada de Sergio Massa al Gabinete. La brecha entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en 125%, tras haber trepado al 160% el 22 de julio pasado, su máximo en 40 años. El dólar ahorro o solidario -incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- subió 38 centavos, a $229,85. El turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- ascendió 41 centavos a $243,78. FABRICACIÓN ABAJO La industria automotriz fabricó 44.033 vehículos en julio, es decir, un 9% por debajo de junio y un 37,9% por encima del mismo mes del 2021, según informó la asociación de terminales ADEFA. Las exportaciones alcanzaron las 22.937 unidades, con una baja de 28,1% respecto de junio, y 1% interanual. En ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 29.432 vehículos en julio, volumen 21% menor respecto del desempeño del junio, y 20,8% por sobre el registro de julio del 2021. Con 21 días hábiles de actividad, julio tuvo la particularidad de registrar la parada de producción de algunas terminales por el receso invernal y la adecuación de sus líneas de producción. En este contexto, las automotrices produjeron igual un 37,9% más en comparación con las 31.935 unidades de julio del año pasado. En el acumulado de los primeros siete meses del 2022, el sector produjo un total de 287.731 vehículos, un 27,6% más respecto de las 225.515 unidades del mismo período de 2021. REPUNTE Las criptomonedas se encuentran a la espera de un repunte tras las buenas ganancias cosechadas en julio. Mientras que el Bitcoin aumentó en torno al 20%, Ethereum ganó un 50% por la tan esperada actualización de fusión. Ahora, los analistas de criptomonedas aseguran que la posibilidad de que Ethereum pueda ganar la pulseada a la líder del mercado, puede estar más cerca que antes. "Aunque no hay garantía de que esto suceda, solo mirando los números, parece que este evento se acerca cada día", escribió en una nota Mati Greenspan, fundadora del investigador de criptoanálisis Quantum Economics. INCURSIÓN Taiwán informó este miércoles una nueva incursión de 27 aviones militares chinos en su zona de defensa aérea, en coincidencia con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que ya concluyó su viaje a la isla considerada por China como parte de su territorio. "Unos 27 aviones del EPL (Ejército Popular de Liberación de China) (...) ingresaron el 3 de agosto en la zona circundante" al espacio aéreo de Taiwán, indicó en Twitter el Ministerio de Defensa. "Frente a las crecientes y deliberadas amenazas militares, Taiwán no retrocederá (...). Mantendremos la línea de defensa de la democracia", había declarado previamente la presidenta, Tsai Ing-wen. La visita de Pelosi, segunda en la línea sucesoria de la presidencia de Estados Unidos, puso en alerta a los Ejércitos chino y taiwanés, que incrementaron su preparación de combate. El gobierno de la isla señaló el martes 21 incursiones chinas en su Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), un área más vasta que el espacio aéreo de un país que en el caso de Taiwán se sobrepone parcialmente al de China.

