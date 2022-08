» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/ago/2022 de La Auténtica Defensa. La primera semana del mes de agosto es muy importante para Campana Amanecer Literario







La reapertura de su sede y la presentación de libros son motivo de satisfacción y alegría para sus socios. Comenzó el mes de agosto, el octavo del año, un número símbolo de poder, fortaleza y buena energía. Etimológicamente el nombre del mes deriva del término latín Augustus que significa sagrado y espiritualmente se lo conoce como el mes para cerrar ciclos y ser positivos. Y es en el inicio de este mes que Campana Amanecer Literario, con la fuerza y energía que caracteriza a sus integrantes, comienza un nuevo ciclo positivamente. El martes 2 de agosto a las 16 horas, en las remozadas y sagradas instalaciones de la querida casona de calle Becerra, se reanudaron las actividades normales, suspendidas en su momento por las necesarias tareas de restauración que necesitaba y merecía el lugar. El reencuentro de sus socios, si bien por el tiempo transcurrido no significaba mucho, sí lo era en el plano emotivo al ver renovado el espacio de convivencia donde se comparten horas de amistad y letras. Es profundo el agradecimiento de la institución a la Municipalidad de Campana, gestión Sebastián Abella, quien a través de la secretaría de Espacio Público a cargo del señor Fabio Hernández, hizo posible esta puesta en valor de la sede societaria. Y aprovechando el empuje de energía y positividad del mes iniciado, una de las integrantes de CAL estará presentando libros. Este viernes 5 de agosto, a las 18 horas, en el salón blanco de Honorable Consejo Deliberante del Municipio de nuestra ciudad, la socia y escritora Cristina del Carmen Noguera estará presentando cuatro libros de su autoría: "Cuentos para leer en camisón", "Los cuentos de la chicharra", "El viejuco Beelzebufo" y "Ocurrencias de chicuelos", todos ellos para niños. Esta prolífera prosista nacida en Avellaneda está radicada en nuestra ciudad desde el año 1971. Es maestra normal nacional y profesora de Arte Decorativo; obtuvo el diploma de Técnico Superior en Conducción de Servicios Educativos y el de Docente Especializada en Educación de Adolescentes y Adultos. Desde pequeña, la literatura y la pintura fueron su refugio. El 10 de octubre de 1995 ingresó a Campana Amanecer Literario, participando desde entonces en los talleres, cafés literarios y todas las actividades institucionales. Ha integrado las antologías nacionales y latinoamericanas: "Así escriben nuestros maestros" (1994); "Tierra fértil" (1995); "Colección de autores contemporáneos" (1997) y "Colección de autores contemporáneos" (1999). También ha integrado las antologías de Campana Amanecer Literario: "Identidad de agua" (1997); "Ronda de palabras" -infanto-juvenil (1998); "Y seremos más" (1998) y "Antología 10º aniversario" (2005). Es además autora de los libros "La leve brisa de la palabra imaginada", cuentos para adultos (2011) y "Cuentos para no dormir", infantil (2012. Cristina del Carmen Noguera, merecedora de diversos premios y menciones en certámenes literarios, ha colaborado en la revista El Tren Zonal y medios gráficos de San Vicente y Campana. Verdaderamente una trayectoria admirable que llena de orgullo a la institución. La invitación para participar en este evento literario es para todos, siendo el acceso libre y gratuito, esperando como siempre el apoyo multitudinario de los vecinos de la ciudad mediante su concurrencia. Campana Amanecer Literario, con sus 27 años de vida, continúa promoviendo actividades donde la cultura y las letras son su objetivo primordial y los invitados especiales todos los habitantes de la ciudad. Como dijo el celebrado empresario y productor de cine Walt Disney: "Los sueños pueden hacerse realidad si se tiene el coraje de perseguirlos". Y a Campana Amanecer Literario le sobra el coraje.



Este viernes, la escritora Cristina del Carmen Noguera presentará a la comunidad sus obras infantiles.



