» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/ago/2022 de La Auténtica Defensa. Centro Médico Rawson:

Básicos de la lactancia materna

Por Dra. Andrea Gianaculopulo











Dra. Andrea Gianaculopulo

¿Qué les parece que necesitamos para amamantar? Parece una pregunta fácil de responder, en principio. Quisiera compartirles -desde mi mirada y experiencia- la lista de los BÁSICOS para dar la teta: 1. Información REAL. 2. Deseo de la mujer/madre. 3. Acompañamiento adecuado y oportuno para todas por igual a lo largo del tiempo que dure la lactancia. 4. Respeto por los derechos sanitarios y laborales de la madre y su/s bebé/s, hijos/as. Parece fácil, pero hoy no lo es. Para que todo esto sea posible se requiere de un cambio enorme en el paradigma de atención tradicional, a nivel salud, social y gubernamental. El Estado tiene que comprometerse y habilitar estrategias puntuales para jerarquizar a la Lactancia dentro de la ESI y del sistema de salud. También necesitaría incentivar a lxs empleadores para que cumplan cabalmente con los permisos de maternidad y lactancia, ofreciendo espacios respetuosos para las mujeres que se reinsertan a la vida laboral. El Sistema y la sociedad han condenado a la Lactancia a permanecer en las sombras, en la intimidad de nuestras vidas, en esas noches y días infinitos en los que la angustia, el dolor y la culpa se apoderan de tantas mujeres que se encuentran abandonadas, sin acompañamiento sanitario, presionadas, violentadas, recibiendo desinformación constante y sin el más mínimo respeto por sus derechos y la elección de dar la teta. Sabemos que el camino no es fácil, hay que desarticular tantas cosas, tantos esquemas, pero juntas (y juntos) vale la pena recorrer ese camino. Por más lactancias respetadas y deseadas. Dra. Andrea Gianaculopulo - Medica Pediatra UBA/SAP - M.P. 57372 - r.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-55606 - Rawson 67 - Campana.

P U B L I C I D A D