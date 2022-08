» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/ago/2022 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Trecena de Kiej - Energía de 4/8/2022

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip Aj -ben - lo nuevo, el retoño, la promesa, el niño, el mensajero del cielo la multiplicación, el trabajo y los trabajadores. Deidad el jaguar en la noche poder ver en la oscuridad, ver lo que otros no pueden ver Animal de poder: el armadillo. Piedra: onix . Partes del cuerpo que rige; columna vertebral. renovación- regeneración. Energía que nos abre a lo nuevo. Día de la abundancia y la multiplicación. Es la columna vertebral, el fuego interno que se mueve y activa los poderes secretos. Es la columna de conexión entre el cielo y la tierra- Retorno al hogar, al lugar de origen. Es la integridad, la honestidad y la rectitud. Día para pedir que no se destruya la humanidad. Búsqueda y exploración. Mensajero del cielo alternativas que se nos dan después del despertar de la conciencia, movimiento, meditaciones profundas. Observador social. El 7, nos ayuda a ver esas oportunidades, esa renovación que nos trae aj. Esta energía si no estamos en nuestro centro, nos dispone a que necesitemos comprensión, con inestabilidad emocional , enojados, obsesivos e indiferentes ante muchas situaciones. Si estamos en eje, estaremos amables, atentos, serviciales, agradecidos. Aprovechemos esta energía para multiplicar, ya sea a nivel material o amistades, relaciones. Día bueno para los estudiosos, investigadores, lectores, buscadores de información, mensajeros del cielo. Para gente futurista Que tengan una hermosa jornada! Pedi por que la abundancia sea parte de tu vida!



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

P U B L I C I D A D