» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/ago/2022 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

Pejerreyes contra viento y marea

Por Luis María Bruno







Sin dudas que antes de emprender una jornada de pesca a través de la tecnología que hoy nos asiste, nos informamos sobre el estado del tiempo y los vientos como mínimo, en esta ocasión sabíamos que tendríamos vientos intensos del sector este y en cuanto al clima nos aseguraban un día frio, practicante sin sol y con algunas posibilidades de lluvias por la noche. De todas formas este era el día que con el querido amigo el profesor Víctor de Víctor de pescadores en la red habíamos decidido compartir juntos, después de muchos años. Salimos desde la guardería náutica del Camping Recreo Keidel donde se encuentra Gino mi embarcación, al comienzo de esta jornada la que iniciamos promediando las 9:45 de la mañana dado que el pique de pejerreyes no se estaba dando temprano, nos encontramos con un día con muy poco viento y nos acompañaba un sol bastante limpio el que se fue ocultando a medida que pasaron los minutos en el agua. Después del armado de nuestros equipos de pesca y de haber realizado los encarnes correspondientes con mojarras vivas, algunos filet salados de sardinas y del mismo pejerrey que levantamos en el viaje en Carnadas El Toro, nos largamos al garete sobre el Guazú sin ser necesario el uso del ancla de capa, apenas comenzada la deriva registre la primer corrida y clavada correspondiente de un pejerrey de porte medianito, seguidamente los piques que registramos no correspondieron a pejerreyes, seguramente se trataron de dientudos o sardinas, de los cuales no pudimos concretar la clavada. A todo esto el pronóstico se venía cumpliendo el sol ya no brillaba tapado por los grandes nubarrones y el viento del este se incrementaba a cada momento más, por lo que tome la decisión de pescar dentro del Doradito, aquí a la altura de las barcazas paraguayas comenzamos un nuevo garete un tanto complicado ya que la marejada y el viento nos llevava contra la costa de la isla, no obstante esto Víctor pudo concretar su primer captura de un lindo ejemplar de pejerrey. Al llegar contra la costa de la isla nos cruzábamos de costa y así íbamos trabajando la zona, la que nos fue dando esporádicos piques y capturas de algún pejerrey más. Promediando el mediodía el viento no amainaba al contrario de momento las ráfagas eran muy intensas, no obstante esto decidí navegar hasta la desembocadura del Guazú aguas afuera, realmente la marejada era intensa con olas de entre los 50 y 70 centímetros muy continuas, de todas formas puse proa hacia la costa de la provincia de Buenos Aires y cruce el Guazú sin problemas, a unos diez metros de la costa comenzamos nuestra nueva gareteada, la que esta vez por la intensidad del viento nos llevava en linea recta hacia la costa entrerriana y aquí fue donde Jorge por el momento prendió el mejor ejemplar del día. Cuando estuvimos a la mitad del rio, por el golpe de las olas en el casco se nos dificultaba mantener la estabilidad en la embarcación, por lo que nuevamente nos movimos aguas abajo sobre la costa donde está el juncal largo frente a la boya 167, aquí nos ocurrió lo más curioso de toda la jornada, tanto las boyas como la embarcación derivaban aguas arriba a unos siete metros de los juncales, pero con el agua tan revuelta el pejerrey no estaba presente y si estaba no tenía intenciones de comer. No quedaba demasiado para hacer la única alternativa estaba dentro del Doradito que fue donde finalmente nos refugiamos medianamente de tanto viento, aquí si ancla de capa al agua y a trabajar de nuevo la zona, Víctor fue quien registro los primeros piques y capturas de pejerreyes a la distancia, mientras que con Jorge veníamos metiendo unos dientudos de portes impresionantes, realmente como les digo unas zapatillas bárbaras, la jornada continuo y finalmente todos pudimos lograr algunos ejemplares más de pejerreyes de mediano porte, en un día sumamente frio, sin sol y con una intensidad de viento del este que nunca mermo. Promediando las 16:30 horas dimos por concluida esta jornada de pesca que no fue para nada fácil, pero nos dimos el gusto con Víctor de volver a juntarnos para pescar y compartir charlas, anécdotas y experiencias, realmente una jornada donde la cantidad de piezas logradas no nos interesaba, lo importante para nosotros era volver a juntarnos y compartir un día caña en mano. En nuestro programa televisivo # 942 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, además nuestra Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves de 20:00 A 21:30 Hs. El que podes escuchar también por Internet en www.fmsimple.com.ar por la aplicación de android fmsimple97.3 o por nuestra página www.semanariopescador.com como siempre con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. Visita nuestra Web www.semanariopescador.com y si te registras como usuario recibirás nuestro boletín de noticias semanales.

Las mojarras vivas y el filet salado de sardinas fueron lo que mejor funciono en esta jornada, sumamente ventosa.





El profesor Víctor de Víctor de pescadores en la red con uno de los ejemplares de pejerrey capturados en el doradito.



SEMANARIO DEL PESCADOR PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO

P U B L I C I D A D