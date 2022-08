» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/ago/2022 de La Auténtica Defensa. Campanenses de Primera:

Enzo Ferrero emocionó a todo Sporting Gijón en la presentación de Izquierdoz







El campanense reapareció en el estadio El Molinón para entregarle la camiseta al exdefensor de Boca Juniors y se llevó el enorme cariño de una afición que lo considera el mejor extranjero que haya jugado en el club asturiano. El martes, Real Sporting Gijón presentó a los once refuerzos que incorporó con el objetivo de regresar a la Primera División de España. Sin embargo, uno de ellos no ingresó al campo de juego del estadio El Molinón con la camiseta rojiblanca: fue Carlos Izquierdoz, quien llegó tras su polémica salida de Boca Juniors. El motivo era sencillo: el defensor recibiría instantes después su casaca de manos de una leyenda de la institución, el campanense Enzo Ferrero. De esta manera, a sus 69 años, "Piki" reapareció en El Molinón y emocionó a todos los aficionados presentes, quienes lo recibieron con todo el cariño y admiración que supo ganarse en el verde césped durante sus diez años como jugador del Sporting Gijón. Por eso, se le hizo muy difícil contener las lágrimas antes de encontrarse con Izquierdoz. "Es un honor para mí estar aquí", dijo, emocionado. Ferrero está considerado como el mejor extranjero de la historia del club asturiano: fue una de las grandes figuras de la "época dorada" del Sporting, que supo pelearle la Liga de España mano a mano al Real Madrid, además de alcanzar dos veces la final de la Copa del Rey. "Tormento de laterales, diablo con una ensortijada melena negra, hasta vistió la internacional argentina (NdR: en la Selección Argentina compartió equipo con Maradona, Kempes y Passarella, entre otros). Un crack. Diez temporadas, 340 partidos y 89 goles. Una máquina. Máximo goleador del club en la UEFA, además de anotar tantos de leyenda: el gol ante el Torino de córner directo, el de la final de Copa ante el Madrid... La Juventus, el Valencia y el Barça le cortejaron. Y el propio Madrid estuvo interesado en su contratación. Pero irónicamente terminó por convertirse en un desafío a los Merengues. Un símbolo de la resistencia". Así lo describió meses atrás el diario El Comercio, cuando se conoció que la Puerta 11 del estadio El Molinón llevará el nombre del campanense en homenaje a su habitual posición en el campo (wing izquierdo). En tanto, los comentarios al posteo del Sporting Gijón de la foto de Izquierdoz y Ferrero también daban cuenta del enorme cariño hacia el hombre que dio sus primeros pasos como jugador en los tradicionales campeonatos intercolegiales del Club Plaza Italia, defendiendo los colores de la Escuela Normal. "Tenía todo lo que se le puede pedir a un extremo: velocidad, desborde, regate, encaraba y entraba al área, buen disparo, colocación, instinto y mucho, mucho talento. El mejor 11 de nuestra centenaria historia", escribió Riqui Suárez. Al mismo tiempo, muchos simpatizantes agradecieron el reconocimiento a Piki en esta ocasión: "Era hora", "Impagable" y "Fue emocionante verlo nuevamente pisar de nuevo El Molinón" fueron algunos de los comentarios que sintetizaron ese sentimiento. Incluso, el posteo también recibió la visita y los elogios de hinchas Xeneizes que recordaron su brillante paso por Boca Juniors: en 1966 se sumó a las categorías juveniles del club y luego jugó en Primera entre 1971 y 1975, hasta que fue transferido a Sporting Gijón. Allí se quedó para siempre, rodeado del cariño que el martes volvió a vivir intensamente. Y con humildad recibió a Izquierdoz, a quien le pidió que aporte "su granito de arena para conseguir que el Sporting vuelva a Primera División y pueda volver a ser aquel equipo tan grande que fuimos".



LUEGO DE ENTREGARLE LA CAMISETA A IZQUIERDOZ, EL CAMPANENSE RECIBIÓ TAMBIÉN LA HISTÓRICA 11 CON LA QUE BRILLÓ EN EL SPORTING ENTRE 1975 Y 1985.



