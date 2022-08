» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/ago/2022 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine; Basualdo se mostró dolido por su salida del club







"Nadie habló de frente conmigo. Me gustaría saber los argumentos que tuvieron para apartarme", comentó. Después de jugar fuerte en el proceso eleccionario de Villa Dálmine que derivó en el regreso de Alfredo Lista a la Presidencia del club, el proyecto deportivo de José Horacio Basualdo no duró siquiera un mes. Luego de grandes discrepancias con el grupo inversor que "el Nene" había acercado, la Comisión Directiva decidió de manera "unánime" romper con Natalia Astiz (quien era la cara visible de ese "sponsoreo") y pedirle a Basualdo que dé un paso al costado, una situación que arrastró también la salida de Raúl Cardozo de la conducción técnica del equipo. Esto fue detallado el pasado jueves en una conferencia de prensa que encabezó Lista junto al vicepresidente Pablo Letanú y el secretario de actas Carlos Sembianti. Y días después llegó la respuesta de Basualdo, quien se mostró muy dolido con el accionar de la Comisión Directiva. "Nadie habló de frente conmigo. Me gustaría saber los argumentos que tuvieron para apartarme. Yo fui el mayor defraudado (con lo ocurrido con el sponsoreo) y me hago cargo. Pero no creo que esa situación sea suficiente como para pedirme que dé un paso al costado. De hecho, yo tenía otros sponsors para acercar al club, pero ya estaba todo cocinado", señaló "el Nene" en declaraciones al programa radial El Deportivo (FM Santa María). Cuando Basualdo señaló que "estaba todo cocinado", dejó entrever que la dirigencia ya tenía un acuerdo con otro grupo inversor (que estaría encabezado por Alex Rodríguez, exdelantero de Chacarita) y que la condición para su desembarco en Villa Dálmine era la salida de Basualdo y Cardozo. "A mí nunca me fueron de frente y todavía estoy desorientado con la situación. Vino alguien y pidió que me saquen del medio, eso es lo que entiendo yo", afirmó. "Di una mano grande para que la gente que está ahora en el club gane las elecciones, pero en la primera de cambio me pusieron a un costado. Yo di todo el apoyo que pude, di todo de mí para que Alfredo gane. Pero ese apoyo no fue recíproco", lamentó. Además, Basualdo aseguró que le pidió a "Pacha" que se quede y dejó en claro que mantiene firme su idea de trabajar por el bien de Villa Dálmine. "Al club voy a volver seguro", adelantó. Incluso, no descartó la posibilidad de presentarse como candidato a Presidente en cuatro años.

BASUALDO ASEGURÓ QUE VOLVERÁ AL CLUB Y NO DESCARTÓ CANDIDATEARSE A LA PRESIDENCIA.



MÁS CAMBIOS DE DT Dos rivales directos de Villa Dálmine en la pelea por la permanencia cambiaron entrenadores: luego de las derrotas del fin de semana, Juan Manuel Llop renunció en Tristán Suárez, mientras Leonardo Lemos hizo lo propio en Sacachispas. El conjunto de Ezeiza ya presentó al reemplazante del "Chocho": ayer asumió Fabián Nardozza. En tanto, el Lila será conducido de manera interina por Darío Carpintero, aunque suena el nombre de Néstor Apuzzo como futuro DT. Curiosamente, Nardozza y Apuzzo eran dos de los candidatos que sonaban en el Violeta tras la salida de Carlos "Jetín" Pereyra. EMPATÓ LA RESERVA Por la 17ª fecha del Torneo de Tercera de la Primera Nacional, Villa Dálmine igualó ayer 2-2 como local frente a Nueva Chicago. Tras comenzar perdiendo, el Violeta dio vuelta el partido en el segundo tiempo con goles de Jeremías Kruger y Agustín Ayala, pero en los minutos finales, el Torito alcanzó la igualdad. La formación dispuesta por el entrenador Emiliano Franco para este compromiso fue la siguiente: Agustín Hernández; Gianluca Giménez, Ignacio Pérez, Luciano Correa, Jeremías Kruger; Máximo Ferulano, Santino Sienra, Matías Romero; Valentín Carlucci, Valentín Umeres y Juan García. En el complemento ingresaron Agustín Ayala, Diego Vitale, Matías Varela, Mateo Solís y Uriel Samaniego.

