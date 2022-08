» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/ago/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Puerto Nuevo; Kresta será el árbitro ante Central Córdoba







El encuentro se jugará el domingo a las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. Después de las victorias ante Leandro N. Alem y Sportivo Italiano, el plantel de Puerto Nuevo está desarrollando una semana de entrenamientos con la tranquilidad de saberse, hoy, fuera de la zona de descenso. Sin embargo, esta buena racha no garantiza nada en relación a su objetivo de asegurar la permanencia en la Primera C. "Dimos un paso importante, pero todavía falta mucho, nos quedan partidos muy duros por delante. Y para nosotros serán todas finales", marcó al respecto Gastón Cueto en declaraciones al sitio Solo Ascenso. Y la primera de las once finales que le quedan al Portuario será este domingo, desde las 15.30 horas, cuando reciba la visita de Central Córdoba de Rosario en el estadio Carlos Vallejos. Dicho encuentro será arbitrado por Nicolás Kresta, quien tendrá a Leandro Castro y Carlos Otegui como asistentes y a Gonzalo Pereira como cuarto árbitro. "Central Córdoba es un equipo que tiene una idea definida, con buenos jugadores, pero nosotros estamos seguros que podemos jugarle de igual a igual a cualquier rival de la categoría, siempre y cuando trabajemos como equipo. La clave está en no cometer errores y ser pacientes para lastimar", señaló Cueto respecto a este compromiso. En cuanto a la formación que presentaría el Auriazul, el DT Sergio Desilvestri podrá volver a contar con Emanuel Pentimalli, quien ya cumplió su sanción por haber llegado a las cinco tarjetas amarillas. En cambio, mantiene en duda a Mario Godoy, luego del esguince de rodilla que sufrió el correntino ante L.N. Alem. La octava fecha del Torneo Clausura se disputará íntegramente el fin de semana. El sábado habrá cinco encuentros: Victoriano Arenas vs Liniers, Laferrere vs Deportivo Español, Berazategui vs L.N. Alem, Lamadrid vs El Porvenir y Real Pilar vs San Martín de Burzaco. De esta manera, Puerto Nuevo saldrá a la cancha ya sabiendo los resultados de El Porvenir y San Martín (B), sus dos principales rivales en la lucha por la permanencia. El domingo, además, también jugarán Claypole vs Excursionistas, Luján vs Midland y Argentino de Merlo vs Sportivo Italiano.

LOS ONCE TITULARES EN LA VICTORIA SOBRE SPORTIVO ITALIANO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN). CAYÓ LA RESERVA Por la 11ª fecha del Torneo de Tercera División de la Primera C, Puerto Nuevo perdió 3-1 como local frente a Excursionistas. El gol Portuario, que presentó una formación integrada en su mayoría por jugadores juveniles, fue marcado por Maximiliano Alday.

