CERCA DE LOS $290

El dólar blue bajó $7 y cerró en $291, el día después de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, que incluyeron una promesa de fortalecimiento de reservas. El billete paralelo borró así la ganancia del miércoles. El dólar blue el lunes había tocado mínimos desde el 12 de julio pasado (cuando finalizó a $272), posteriormente el martes subió $9. El dólar ahorro o dólar solidario -incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- se apreció 91 centavos a $230,77. El turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- ascendió 97 centavos a $244,76. La brecha entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 119,8%, tras haber trepado al 160% el 22 de julio último, su máximo en 40 años. El blue venía de un retroceso de $44 en tres días (entre jueves y lunes), desde que se conoció la llegada de Massa al Gabinete.

OFRECE GENDARMES

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le ofreció a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, la participación de Gendarmería en Villa Mascardi, donde se mantiene una tensión constante por el conflicto mapuche, aunque aclaró que no habrá "militarización" de la zona. El funcionario nacional recibió a la mandataria provincial para hablar de la situación de Villa Mascardi, donde está desde hace casi cinco años el foco central del conflicto con la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. "Nosotros no vamos a tener militarizada la zona y nos vamos a estar en estado de sitio", aseguró el ministro de Seguridad. De esta forma, se diferenció de lo que se hizo en "la zona de la Araucanía en Chile, donde el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera había implementado "un Estado de excepción, como ellos la llaman al Estado de sitio y militarizada".

AUMENTO DE CASOS

El Ministerio de Salud confirmó que ya son 32 los casos de viruela del mono en Argentina: todos son hombres y con síntomas leves. En el informe se indica que el 78% de los pacientes tienen antecedentes de viaje, mientras que el número restante pertenece a personas que tuvieron contacto con caso positivo. Los distritos más afectados hasta el momento son Capital Federal con 18 casos, Buenos Aires con 8, Córdoba 4, Santa Fe y Mendoza con 1. Hace unos días hubo un encuentro entre 500 especialistas de todo el país donde abordaron el tema en cuestión sobre sus características principales, prevención, transmisión y detección. Carla Vizzotti, ministra de salud, manifestó que este tipo de enfermedad requiere de un control exhaustivo a nivel internacional.

TENSIÓN EN ASCENSO

China disparó múltiples misiles alrededor de Taiwán el jueves, lanzando ejercicios militares sin precedentes un día después de una visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla autónoma que Pekín considera su territorio soberano. Los ejercicios, los más grandes de China en el Estrecho de Taiwán, comenzaron según lo programado al mediodía e incluyeron fuego real en las aguas del norte, sur y este de Taiwán, lo que llevó las tensiones en el área a su nivel más alto en un cuarto de siglo. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que se habían disparado 11 misiles balísticos chinos Dongfeng en aguas alrededor de la isla. La última vez que China disparó misiles en aguas alrededor de Taiwán fue en 1996. Funcionarios de Taiwán condenaron los simulacros y dijeron que violan las reglas de las Naciones Unidas, invaden su espacio territorial y son un desafío directo a la libre navegación aérea y marítima.