La tarifa de luz pasará a ser plena si se enciende un aire acondicionado 8 horas

Aún resta definir la letra chica de uno de los 20 anuncios realizados por el flamante ministro Sergio Massa. Sería fundamental para los usuarios que no quieran perder el subsidio que el tope de 400KW/H sea mensual. La portavoz del gobierno nacional, Gabriela Cerruti, explicó que la medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con respecto al límite en el consumo eléctrico de 400 kilowatts para recibir el subsidio, "no tiene la intención de recaudar más". Sino "una vocación de empezar a ahorrar y a considerar que tanto el gas como la luz son bienes de difícil acceso en el mundo y que tenemos que cuidar, en el marco de la crisis climática en la cual estamos viviendo". En línea con las declaraciones previas del titular del Palacio de Hacienda, precisó, "el 80% de los hogares que pidieron el subsidio no gastan más de 400 kilowatts. Y el resto, lo que esperamos no es que paguen más tarifas, sino que reduzcan un poco su gasto". Sin embargo, esta cuestión puede ser factible en los meses invernales aunque se torna mucho más complicado en los períodos estivales cuando las temperaturas alcanzan sensaciones térmicas elevadas y comienzan a funcionar a pleno los aires acondicionados y los ventiladores. Sólo por citar dos artículos que consumen mucha electricidad y qué de utilizarse durante buena parte del día, harán que se sobrepase, ampliamente, el techo de 400KW/h determinado recientemente por la nueva conducción económica. Y, hay que pensar en los próximos meses para implementar esta medida porque el nuevo cuadro tarifario y las modificaciones a los subsidios deberán atravesar la discusión en audiencias públicas. Si bien, a partir del otoño el consumo eléctrico residencial suele bajar esta característica en el consumo de los hogares argentinos no es homogénea en todo el territorio porque hay muchas casas que son calefaccionadas con estufas eléctricas, pantallas que consumen luz y splits frio/calor. De cualquier forma, la implementación de la medida anunciada por Sergio Massa deberá ser precisada con la letra chica correspondiente que supondrá la pérdida o el mantenimiento del subsidio. Y, esto es así, porque la factura de energía eléctrica que reciben los usuarios del AMBA detalla el consumo de los usuarios de manera bimestral. Ahora bien, las facturas llegan todos los meses. El consumo es bimestral pero se paga en dos cuotas mensuales. La duda que tienen muchos usuarios y miembros de organismos de defensa de los consumidores es conocer si el tope se aplicará de forma mensual o bimestral. Massa aún no lo aclaró. La diferencia es enorme puesto que no es lo mismo que el tope sea de 400 KW/h bimestral, o sea, 200 KW/h por mes que 400 KW/h mensuales. De cualquier forma, el límite roza lo arbitrario y discrecional porque 400 KW/h sean mensuales o bimestrales pueden tener gusto a poco a la hora de calefaccionar o aclimatar distintos ambientes de los hogares. Las cuentas que saca el gobierno arrojan un resultado que muestran que "…cerca de cuatro millones de hogares argentinos no solicitaron usar los subsidios. Entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio, vamos a promover el ahorro de consumo. Por economía de las cuentas públicas, por progresividad del sistema y por eficiencia en el uso de los recursos. No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta más subsidio se lleva".

