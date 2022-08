P U B L I C



El campanense ganó las pruebas de Bragado y Tandil en la propuesta CAP 360 de la que participan los amantes del Off Road. El campanense Enzo Valle está teniendo una muy buena performance en la propuesta CAP 360, que ofrece pruebas de índole amateur destinadas a amantes del Off-Road en cuatro categorías: UTV, Areneros, Quads y Motos. Son competencias muy particulares en las que se desafía a la naturaleza: salvando las distancias, tienen cosas de un Dakar que las hacen muy entretenidas. Y el piloto de nuestra ciudad se quedó con la victoria en las últimas dos fechas, en Bragado y en Tandil. "Son rachas. A veces se da, pero son muchas más las que perdes. Igualmente, venimos bien. Creo que el hecho de tener mayor participación, de forma más seguida, te pone en un lugar diferente, porque te afianzas más con el vehículo, hablás más con la camioneta, como dice "Tití" Rodríguez, y te vas consolidando. Venimos de dos carreras muy lindas y, en lo particular, yo disfruto mucho de todo esto que te da la posibilidad de tener ese cable a tierra que uno necesita para recargar pilas para la semana", explica Valle sobre este buen momento. -¿Y estas victorias no te ilusionan con ganar el campeonato? -No lo pensé desde ese lugar, pero vamos de a poco, no tenés que meterse en ese tema porque te pone encima una presión que no deseo. Yo voy para divertirme y la paso muy bien. Más allá que está claro que si gano, todo es mejor todavía. -¿Y cuál es el secreto para ganar una carrera? -Tener claro lo que querés hacer arriba de tu camioneta y contar con un navegante que te dé toda su experiencia para alivianar el camino. En mi caso, tuve a dos fieras: en Bragado me acompañó Iñaki Murillo y en Tandil, "Popeye" González, que es mi navegante titular, aunque a veces no me puede acompañar por temas laborales. -¿En cuál de las dos carreras te sentiste más cómodo? -Me gustaron las dos, porque cada uno tuvo un sabor distinto. Me sentí cómodo en las dos. -En Tandil pudiste charlar con Manuel Andújar, campeón del Dakar 2021. -Fue una experiencia muy linda, por la forma que se mostró con nosotros. Con mucha humildad nos aconsejó cómo encarar esta competencia y hablamos de todo. Lo conocía a (Carlos) Devesa y me prestó el trofeo ganado en el Dakar, que debe pesar como 9 kilos. Una locura. Fue una velada en la que uno disfruta de ese folclore que tiente este deporte. -¿Cómo se sigue después de estas dos victorias? -Como siempre. Es cierto que esto es una caricia al alma y motiva a todo el equipo, que es pequeño, pero estamos felices. Dejame que se lo dedique a todos ellos, a mi señora Laura y a mi hermana Marcela, que banca en el negocio para que yo pueda hacer esto que tanto me gusta. Y a todos aquellos que siempre me llaman cuando voy a correr.

Enzo Valle junto a Manuel Andújar, campeón del Dakar 2021, quien estuvo presente en la fecha en Tandil. "Me prestó el trofeo ganado en el Dakar, que debe pesar como 9 kilos", contó.