Abella anunció el inicio de una obra estructural para la calle Vigalondo

"Con la pavimentación del tramo que empezamos a intervenir, que además incluye trabajos hidráulicos clave, no solo estamos resolviendo la problemática diaria del mal estado de la calle, sino que a su vez nos estamos adelantando a futuras intervenciones que requerirá la ampliación de la calzada para convertirla en avenida", les dijo el Intendente a vecinos de la zona. A menos de un año de la finalización de la obra de pavimento de calles en el barrio Héroes de Malvinas, el Municipio inició la repavimentación de la avenida Vigalondo. El intendente Sebastián Abella había anticipado el inicio de esta importante obra en una reunión que tuvo días atrás con vecinos de dicho barrio y de Santa Florentina y Federal, quienes recibieron con mucha alegría la noticia dado que se trata de una arteria neurálgica que une a distintos barrios. Durante el encuentro, realizado con integrantes de la sociedad de fomento de Barrios Amigos, junto a su presidente y concejal de Juntos, Gabriel Panno, Abella explicó que los trabajos se ejecutarán sobre Vigalondo, entre las calles 2 de Abril y Puerto San Carlos, a través de una millonaria inversión. "Esta no será solo una obra para salvar los baches que hoy tiene la calle Vigalondo, sino que es una obra estructural que prevé los requerimientos para convertirla, en un futuro, en una amplia avenida", enfatizó este viernes Abella acompañado por la directora General de Obras de Ingeniería, Luciana Lombardi, mientras supervisaba los trabajos. Contemplando el ancho que tendrá a futuro, la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana se encuentra realizando tareas complementarias a la pavimentación, tales como la construcción de un terraplén para lo que será una segunda mano de circulación que, por ahora será un estacionamiento a 45º, a lo largo de toda la escuela. También se lleva adelante la ampliación de alcantarillas donde desaguan dos cuencas de los barrios Ariel del Plata, Las Campanas, Siderca y Don Francisco, como así el desplazamiento de los postes de luminaria de la vía pública hacia la vereda de la escuela que implicó que la colocación de 8 nuevos artefactos de luz. La repavimentación de esta calle de acceso para los distintos barrios de la zona, se hará apto para tránsito pesado con una losa de hormigón de 18 centímetros de espesor en H30 y una base de hormigón pobre de 15 centímetros. "Es un muy gratificante acercarnos a dialogar con los vecinos para contarles qué es lo que planificamos hacer, pero sobre todo para detallar todos los trabajos que implica esta importante obra", comentó el Intendente al concluir el encuentro. Y concluyó: "Los vecinos recibieron con mucho entusiasmo esta noticia ya que además de resolver la problemática por el mal estado de la calle, nos estamos adelantando a futuras intervenciones que requerirá la ampliación de la calzada para convertirla en avenida".

