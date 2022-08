Incendio en edificio céntrico: destacada labor de Bomberos Voluntarios

Tras el siniestro declarado en 25 Mayo entre Rawson y Castelli, se desplegaron 7 móviles y 20 servidores públicos. La alarma se activó cerca de la medianoche del, cuando el intenso humo se desató en la planta baja del edificio de 25 de Mayo entre Rawson y Castelli, a partir de un desperfecto eléctrico en un tablero, y la mayoría de los presentes en el inmueble de 10 pisos de altura se auto evacuaron. Sin embargo, las llamas prosperaron en los pasillos del 8vo. y 9no. piso, sin alcanzar a ningún departamento, pero impidiendo que 3 vecinos pudiesen bajar por las escaleras, por lo cual esperaron en la terraza ser rescatados merced al uso de equipos autónomos con oxígeno. El operativo, al mando del Comandante Hernán Dappiano, desplegó 20 hombres y 7 móviles, incluyendo la escalera de rescate que fue desplegada preventivamente pero no fue necesario usarla. Dos móviles del SAME asistieron a los vecinos que se encontraban descompensados, pero felizmente no hubo que lamentar lesionados.

#Video incendio de edificio en 25 de Mayo al 900. Trabajaron 7 móviles de Bomberos Voluntarios de #Campana: 48, 41, 47, 44, 37, 40 y 43 de Rescate. No hubo que lamentar víctimas. pic.twitter.com/TjFSdrG21n — Daniel Trila (@dantrila) August 5, 2022