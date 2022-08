» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/ago/2022 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

El Violeta buscará su tercera victoria consecutiva como local para tratar de alejarse de los puestos de descenso. Martínez realiza dos variantes: Alberione y Camisassa retornan a la formación inicial. El partido comienza 15.30 horas. Esta tarde, Villa Dálmine disputará la primera de las últimas diez finales que tiene por delante para asegurar la permanencia en la Primera Nacional: desde las 15.30 horas recibirá la visita de Ferro Carril Oeste, en un partido correspondiente a la 28ª fecha, que se jugará en el estadio de Mitre y Puccini y será arbitrado por Luis Lobo. Para el Violeta será la oportunidad de lograr su tercera victoria consecutiva como local después de los triunfos 4-3 sobre Nueva Chicago y 2-0 ante Quilmes (ambos con Raúl "Pacha" Cardozo como DT). Y, en caso de conseguirlo, tomará mayor aire respecto a la zona roja, después de dos fechas afuera de los puestos de descenso, aunque sin lograr despegarse (actualmente está 34º con 24 puntos, pero, en caso de ganar hoy, podría avanzar hasta cinco posiciones). A su vez, será la oportunidad de ratificar la mejoría que ha tenido, sobre todo en su funcionamiento defensivo. Una evolución que comenzó a evidenciarse ante Quilmes y que luego, ya con José María Martínez como DT, fue el sostén del empate obtenido ante Independiente Rivadavia en Mendoza (en ambos cotejos terminó con la valla invicta). Y en diálogo con LAD, el propio entrenador adelantó que piensa plantear el encuentro de esta tarde desde ese aspecto. "Ferro es un equipo que viene con mucha confianza después de ganarle con autoridad a Belgrano de Córdoba y seguramente va a tratar de sostener lo que viene haciendo. Son un equipo muy rápido, muy intenso, que presiona mucho. Hemos trabajado para contrarrestarlo y para aprovechar las ventajas que podamos tener a partir de eso. Apuntaremos a cerrarle bien los espacios y a atacar los que podamos tener", señaló Martínez, quien destacó que el plantel tuvo "una gran semana". En esa idea de partido, "Pancho" apostará hoy por un lateral derecho natural: Agustín Alberione ingresará por Gabriel Pusula. Y también por el regreso de Braian Camisassa, quien jugará como "doble 5" junto a Gino Olguin. Así, la duda es quién se parará por delante de ellos: Nicolás Bertochi o Ezequiel D´Angelo. Entonces, la probable formación del Violeta para recibir al elenco de Caballito sería: Alan Sosa; Agustín Alberione, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Nicolás González, Gino Olguin, Braian Camisassa, Francisco Molina; Bertochi o D´Angelo y Federico Haberkorn. La nómina de convocados se completa con Francisco Salerno, Agustín Solveyra, Gabriel Pusula, Valentín Carlucci, Valentín Albano, Franco Costantino, Francisco Nouet, Federico Martínez y Nadir Zeinnedin. Por su parte, Ferro llegará a Campana luego de dos triunfos consecutivos como local (1-0 ante Güemes y 2-0 frente a Belgrano) que lo volvieron a poner en carrera para tratar de alcanzar la clasificación al Reducido por el segundo ascenso (hoy está 20º con 33 puntos, a cinco del puesto 13). Y con esa motivación hoy intentará cortar una racha adversa que arrastra como visitante: ha perdido los últimos tres encuentros que disputó fuera de Caballito. Para enfrentar al Violeta, todo indica que Juan Branda y Tobías Kohan repetirían la alineación que presentaron ante el Pirata en la fecha pasada. Es decir: Marcelo Miño; Hernán Grana, Alexis Sosa, Misael Tarón, Darío Cáceres; Nicolás Gómez, Claudio Mosca; Juan Pablo Ruiz Gómez, Walter Núñez, Lautaro Giaccone; y Lautaro Gordillo. La lista de convocados del Verdolaga la completan Luciano Jachfe, Gabriel Díaz, Federico Murillo, Lautaro Torres, Emiliano Ellacópulos, Martín Campos, Brian Fernández, Enzo Díaz y Daniel Villalva.

BRAIAN CAMISASSA RETORNA A LA TITULARIDAD LUEGO DE HABER ALCANZADO LAS CINCO AMARILLAS EN EL DUELO ANTE QUILMES.



HISTORIAL: POR LA PRIMERA EN CAMPANA Por Gustavo Belsué Villa Dálmine y Ferro Carril Oeste se enfrentarán hoy por 12ª vez. Hasta el momento, el Violeta ganó un partido, mientras el Verdolaga se impuso en 4 ocasiones. Empataron en 6 oportunidades. La única victoria del elenco de nuestra ciudad fue en abril de 2016, como visitante, por la 12ª fecha del Torneo de Transición: 3-1 con goles de Renso Pérez (2) y Nicolás Álvarez (de penal). Así, Villa Dálmine nunca ha podido vencer como local a Ferro: acumula 2 empates y 2 derrotas jugando en Campana (apenas 2 goles a favor). La última vez que se enfrentaron fue el martes 19 de octubre de 2021, por la 30ª fecha de la Primera Nacional: igualaron 1-1 en Mitre y Puccini con goles de Francisco Nouet y Gabriel Díaz. Actualmente, el Violeta acumula seis encuentros sin victorias ante Ferro, con cuatro empates y dos derrotas desde aquel triunfo de 2016. SÁBADO DE COMPROMETIDOS Villa Dálmine (24 puntos) no será el único de los equipos que pelean por la permanencia que se presentará esta tarde. En el arranque de la jornada, San Telmo (27) recibirá a San Martín desde las 13.10 horas. A partir de las 15.00, Tristán Suárez (23) visitará a Gimnasia de Mendoza en el debut de Fabián Nardozza. Mientras que Sacachispas (23) disputará el clásico ante Deportivo Riestra desde las 15.30 y con DT interino (Darío Carpintero). Y en el cierre del sábado, desde las 18.05, Temperley (27) y Nueva Chicago (25) protagonizarán un duelo muy importante para ambos en el estadio Alfredo Beranger. El otro encuentro que se jugará hoy será Estudiantes de Buenos Aires vs Guillermo Brown (16.40). Esta 28ª fecha de la Primera Nacional se puso en marcha anoche, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, donde Deportivo Morón venció 3-0 a Almagro.

