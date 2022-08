Motociclista lesionado en la avenida Rocca

Colisionó con una camioneta en la esquina de De Dominicis. Un hombre de mediana edad fue trasladado por el SAME hasta el hospital municipal, donde fue asistido luego de haber recibido lesiones leves en la avenida Rocca y De Dominicis en la tarde de ayer. Según testigos, el tripulante de la Gilera 150 se dirigía en dirección a la estación del ferrocarril, y la Peugeot Partner cruzaba por De Dominicis. Además del SAME, en el lugar se presentaron efectivos del Comando de Patrullas, quienes realizaron las actuaciones de rigor, y manejaron el tráfico hasta que el lugar pudo ser liberado.

El tripulante de la Gilera 150 fue trasladado al hospital municipal.

#Dato choque en Av Rocca y De Dominicis. Una Gilera 150 y una Peugeot Partner. El motociclista con golpes leves fue trasladado por SAME al hospital San José a modo preventivo. El móvil de Comando Patrulla zona 1 señalizó junto a personal de Dirección de Tránsito pic.twitter.com/Ohgp7mBUuf — Daniel Trila (@dantrila) August 5, 2022