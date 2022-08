» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/ago/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

DÓLAR: COTIZACIONES La cotización del dólar blue volvió a subir este viernes y el billete "marginal" se ofreció a $292 en las cuevas de la city porteña, mientras los financieros dejaron de bajar y cerraron también en alza. A su vez, el Banco Central vendió otros US$ 95 millones y terminó la primera semana de agosto con saldo negativo de US$ 700 millones. El dólar ahorro o dólar solidario, que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, se ubica en los $230,77. En tanto, el turista o tarjeta (minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible de Ganancias y Bienes Personales) cotiza en torno a $244,76. El "contado con liqui" (CCL), operado con el Global 2030, se estacionó en $289,43, con lo cual el spread con el tipo de mayorista está en el 117,8%. El dólar MEP -también valuado con el Global 2030- sube 0,3% a $283,61 por lo que la brecha frente al tipo de cambio oficial alcanza el 113,4%. MARCHA ATRÁS El Gobierno anunció que dará marcha atrás con una resolución de la Administración de Parques Nacionales (APN) que declaraba como "sitio sagrado mapuche" al volcán Lanín, una medida que generó rechazo en la oposición, además de una fuerte polémica. En este sentido, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, consideró que la decisión 484 de la APN del 3 de agosto pasado significaba "un atropello a las autonomías provinciales". Mediante un comunicado de prensa divulgado este viernes por la tarde, la APN informó que "convocará en los próximos días al directorio del organismo con el fin de conformar una mesa de diálogo participativo junto a provincia del Neuquén y las comunidades originarias, y de este modo parques nacionales dejará sin efecto la actual resolución, y trabajará conjuntamente en una nueva que contemple el espíritu federal". Más temprano se había conocido la noticia de que la APN había declarado al volcán Lanín como "sitio sagrado mapuche", una decisión que fue tildada de "ilegítima e ilegal" por el Gobierno de Neuquén, ya que consideró que se trataba de "un atropello a las autonomías provinciales". TRAGEDIA EN EL RÍO Los dos cuerpos de las personas que estaban desaparecidas tras el accidente ocurrido el jueves por la noche fueron encontrados entre la mañana y el mediodía de este viernes en el río Luján. Las personas que desaparecieron tras el choque entre la lancha y el bote fueron identificadas como Martín Daniel Castro, de 33 años, y Sergio Daniel Duarte, de 30, quienes eran estaqueros y solían circular por la zona al terminar su jornada laboral. En tanto, ayer se confirmó que el conductor y el acompañante de la lancha que ocasionó el accidente dieron positivo en el test de alcoholemia, por lo que quedaron detenidos. El trágico hecho ocurrió alrededor de las 19:40 del jueves a la altura de la localidad de San Fernando y cerca de un puesto de seguridad de la Prefectura Naval, por lo cual los uniformados lograron rescatar a dos de las víctimas que se encontraban con lesiones y que fueron trasladadas hacia el Hospital Petrona V de Cordero. AYUDA A UCRANIA El próximo paquete de ayuda a Ucrania por parte del Gobierno de Estados Unidos sería de unos 1.000 millones de dólares, uno de los mayores hasta ahora, e incluiría municiones para armas de largo alcance y vehículos de transporte médico blindados, informó la agencia Reuters. Se espera que el paquete se anuncie el lunes y se sumaría a los cerca de 8.800 millones de dólares de ayuda que Estados Unidos ya ha dado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero.

