Alberto Fernández se mostró junto Sergio Massa y ratificó la unidad del Frente de Todos

El Presidente emitió un breve discurso en el que destacó la producción del campo y habló de su trabajo en el restablecimiento de la unidad del Frente de Todos. Luego de los cambios en el Gabinete, el presidente Alberto Fernández se mostró ayer por primera vez junto a un sonriente Sergio Massa, en la reactivación del tren que conecta Cañada de Gómez con Rosario, en la provincia de Santa Fe. Durante su discurso, el mandatario resaltó la tarea que llevó adelante en el restablecimiento de la unidad del Frente de Todos y destacó la producción del campo, sector que le valió reiteradas críticas durante las últimas semanas. "Somos un país federal, y debemos unirnos más que nunca, y cuando hablo de unidad no hablo solo de la unidad de nuestros compañeros del Frente de Todos por cuya unidad luché y lucharé siempre, pero creo que debemos dar un paso más, en la unidad de los argentinos para que entendamos que tenemos una gran oportunidad y no debemos desperdiciarla", manifestó el jefe de Estado de cara a los vecinos de la zona. Acompañado por los ministros de Economía, y de Transporte, Alexis Guerrera, ambos hombres del Frente Renovador; el gobernador de la provincia, Omar Perotti; y la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Clérici, el Presidente describió la importancia del tren como herramienta clave para la reactivación económica del país, e hizo una sorprendente mención al sector agropecuario de la zona. "Vemos la importancia de la producción de todo el campo santafesino, cordobés, entrerriano que necesita de esa fuerza motriz del tren para llevar sus granos, su producción a la hidrovía y de ahí al Atlántico. El tren nos conecta y el tren nos une", sostuvo Fernández. En la tónica de sus últimos discursos, el Presidente insistió en combatir la desesperanza de la sociedad que considera que en política "son todo lo mismo". Además, cuestionó la gestión de Mauricio Macri, a quien acusó de desarticular las licitaciones impulsadas por Cristina Fernández sobre la obra del tren. "Veo desesperanza en mucho de mis compatriotas que se plantean que en la política todo es lo mismo, y todo va para el mismo lado, y las cosas no son así", reiteró. En otro pasaje del discurso, Alberto Fernández hizo referencia a la crisis económica y cuestionó, una vez más, a los especuladores financieros y remarcadores de precios al tiempo que destacó al flamante ministro de Economía que cosechó aplausos entre los presentes. "Nosotros llegamos al Gobierno con una decisión, la de poner a la Argentina de pie y necesitamos un desarrollo federal, más justo con un trabajo digno con el que vivir. Y lo que quiero decir es que pasamos momentos económicos difíciles, y algunos se encargan de hacernosla más difíciles aún, pero aún así, ni siquiera la voluntad de ellos va a doblegar nuestra decisión; y Sergio (Massa) sabe como yo la obligación que tenemos con cada uno de ustedes", subrayó.

