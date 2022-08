El día estaba lindo, soleado. Había un buen clima y en el cielo corrían las nubes. Me detuve a mirarlas para ver si podía encontrar alguna imagen y rápidamente, casi sin esfuerzo, vi la cara de un perro bulldog. A pesar que iban muy rápido y velozmente se desdibujaba la figura que había encontrado no me preocupé, porque aún con su movimiento yo podía recrear en mi cabeza la imagen que había visto. Mi mente registró todos los pasos sucesivos de cara de perro hasta mancha amorfa. Y si a alguien le señalaba esa nube y le decía lo que ahí había visto, muy claramente no me va a entender, porque hay que vivir algunas cosas para entender otras. Recuerdo cuando comimos gelatina en la casa de la Nona. La Nona nos dio una compotera llena a cada uno y nos fuimos contentos para el patio. Pero no estaba rica la gelatina, todos le sentimos un "gustito a heladera", así que pronto nos dimos cuenta que igual nos serviría para jugar. La diversión era revolverla hasta hacerla liquida. Entre tanto batir y batir, alguien salpicó el piso y dijo "miren, un Mickey". Inmediatamente nos pusimos a hacer dibujos con gelatina sobre las baldosas del patio: Un sol, nombres, otro Mickey, etc. Después que se terminó la gelatina, llenamos las compoteras con agua y seguimos haciendo imágenes sobre el piso con una cucharita o con el dedo mojado. De un momento a otro, el patio era todo un enchastre de manchas a medio secar. Si la Nona o cualquier otro llegaba en ese momento, no hubiera entendido nada, casi ninguna figura. En cambio, nosotros podíamos decir, sin ninguna dificultad: acá había un sol, acá decía mi nombre, aunque solo estaba la letra "a". Mientras miro el cielo, veo que mi nube está muy lejos y la imagen que visualicé ya no se ve. ¿Podría alguien entenderme en este sentir? Hay cosas que se viven realmente y que al contarlas parecen puro cuento.